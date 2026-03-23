Un senderista herido moderado al sufrir una caída en el barranco de Tejeda, en Santiago del Teide (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 55 años y nacionalidad checa, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en el barranco de Tejeda, en la zona de Los Gigantes de Santiago del Teide (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo y hasta la zona se tuvieron que trasladar bomberos del Consorcio de Tenerife que accedieron al afectado para su evacuación terrestre hasta el recurso sanitario.

Una vez lo llevaron hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el personal sanitario comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboraron con los recursos intervinientes.