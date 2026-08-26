El Seprona detiene a un varón que fue grabado golpeando a un perro en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha detenido a un vecino del municipio de San Bartolomé (Lanzarote) como presunto autor de un delito de maltrato animal al ser grabado agrediendo a un perro de su propiedad.

Así lo ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, que agrega que la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una grabación en la que se documentaba cómo el sospechoso introducía de forma violenta al can en la caja de un vehículo tipo pick-up ante la presencia de varios testigos que grabaron los hechos.

Luego, el individuo ató al animal mediante una correa de reducida longitud, limitando considerablemente su capacidad de movimiento, y presuntamente le propinó varios golpes.

De esta manera, el Seprona pudo identificar y localizar al presunto autor en el municipio de San Bartolomé, donde finalmente se procedió a su detención.

Como medida prioritaria para garantizar la integridad y protección del animal, los agentes solicitaron la colaboración de la Policía Local, procediéndose a su intervención y posterior traslado a la perrera municipal, donde quedó bajo custodia.

Las diligencias continúan en instrucción y serán remitidas a la autoridad judicial competente una vez finalizadas y el detenido, tras prestar declaración, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

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