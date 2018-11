Sergio Ramos, vicepresidente de programación de Canal Historia: "la Historia no pasará nunca de moda"

Publicado 02/11/2018 11:55:45 CET

El Canal Historia sigue manteniendo su liderazgo pese a la alta competencia de las nuevas plataformas de ocio audiovisual. Así lo confirma Sergio Ramos, vicepresidente de programación de The History Channel Iberia, durante su participación en el Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna (Fichla) que se celebra desde el pasado miércoles 31 y hasta el domingo en La Laguna. "La Historia interesa porque la vida de la humanidad es como una película. La superación y los retos a los que se han enfrentado las diferentes civilizaciones son realmente fascinantes", afirma Ramos, quien remarca que la Historia "no pasará nunca de moda".

Sergio Ramos indica que su valoración sobre el Festival es "la mejor de todas" porque desde el canal especializado Historia, "si hay un territorio donde nos movemos con absoluta normalidad y cordialidad es el de la Historia y si hay un festival cuya temática es la Historia, pues es la casa perfecta para nuestros productos", dijo. En esta ocasión, Historia ha estrenado en exclusiva para Europa el documental 'Rise Up: The Movement That Changed America' (también conocido como 'MLK Assassination: 50th Anniversary Special'), dentro de la retrospectiva 'La Máquina del Tiempo', que forma parte de las actividades paralelas del Festival.

Con respecto a Martin Luther King, Sergio Ramos manifiesta que se puede aprender mucho de esta figura histórica y que se queda con la reflexión final que hace el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en el documental donde se dirige a las nuevas generaciones para decirles que "se propongan todo aquello que quieran conseguir, hayan nacido con la condición que sea, porque el movimiento de lucha de King demuestra que con la lucha se puede conseguir todo".

Historia es un canal temático que se mantiene líder en su sector pese a los nuevos modos de consumo televisivo y audiovisual. A este respecto, Sergio Ramos explica que a pesar de que hay muchos canales, llevan siete años liderando el segmento documental de pago de España. "Somos el canal documental más visto y por eso entendemos el deseo de la gente de ver en televisión programas históricos de máximo nivel. Eso sí, somos muy conscientes de la rápida transformación hacia el mundo digital y para los que nos dedicamos a la televisión tradicional es un desafío mayúsculo. La diferencia en España está en que aquí la televisión de pago ha tardado mucho más en desarrollarse que en otros países y por ello aún tiene un recorrido por hacer en los próximos años. Creo que aún tenemos más capacidad de incorporar a más gente, siempre sin perder de vista la necesidad de innovar. Hay que estar listos y preparados y, también, apostar y ser valientes".

Con respecto al éxito de la temática histórica en el ámbito audiovisual, Ramos lo achaca a que la Historia "es muy entretenida, es una aventura". "En nuestra oferta de entretenimiento tenemos la mejor materia prima: la historia. La Humanidad ha tenido que enfrentarse a desafíos mayúsculos. Por eso, repito, que la Historia nunca va a pasar de moda".

En cuanto a las temáticas más seguidas remarca que, en general, el siglo XX y la II Guerra Mundial con especial interés en la figura de Hitler, son las que más interés despiertan en el público, aunque también son muy seguidas otras temáticas como los templarios, la etapa medieval o Egipto y Roma. De hecho, en 2019 van a tocar mucho el mundo de la mitología griega porque al público "le interesan mucho los mitos y las leyendas. Todo lo que encierre misterio".

Fichla es un evento que gira en torno a la historia con la intención de impulsar la participación cultural de la ciudadanía en un enclave único como San Cristóbal de La Laguna, histórica ciudad canaria que posee una larga tradición universitaria. Un lugar excepcional por su arquitectura, por su consideración como Patrimonio de la Humanidad y por la implicación cultural de sus gentes.

A lo largo de los cinco días que dura el festival el público puede disfrutar de manera gratuita de las proyecciones de los seis documentales y las seis películas seleccionadas que competirán en las respectivas secciones competitivas creadas para este año bajo el título genérico 'Testigo de la Historia'. Cada una de ellas contará con tres pases, los horarios y las salas se pueden consultar en la web oficial del evento fichla.com. Las ganadoras de ambas secciones se darán a conocer en la gala de clausura prevista para el próximo día 4 de noviembre a las 20.00 horas en Aguere Espacio Cultural.