El Servicio Canario de la Salud integra a partir de esta semana las app móviles miCitaPrevia y miHistoria en miSCS

Infografía miSCS - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha informado de que, a partir de esta semana, las aplicaciones móviles miCitaPrevia y miHistoria dejan de estar operativas como aplicaciones independientes y sus funcionalidades quedan integradas en miSCS, que se consolida como la aplicación móvil única del SCS para el acceso de la ciudadanía a sus principales servicios digitales de salud.

Así las personas que utilizaban miCitaPrevia o miHistoria podrán realizar desde miSCS las gestiones relacionadas con la solicitud, consulta, modificación y anulación de citas de Atención Primaria, así como acceder a su historia clínica, informes médicos y al resto de información sanitaria disponible, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

La integración de estas aplicaciones permite simplificar el acceso de la ciudadanía a los servicios digitales del SCS, evitando la necesidad de mantener diferentes aplicaciones instaladas en el teléfono móvil y reuniendo sus principales funcionalidades en un único punto de acceso.

Por ello, con el fin de dar a conocer la suspensión de la actividad de las app miCitaPrevia y miHistoria, el Servicio Canario de la Salud inicia este mismo lunes, 7 de septiembre, una campaña divulgativa para incentivar el uso de la aplicación miSCS con la publicación de infografías explicativas en las pantallas de turnos de los centros de salud y hospitales públicos de Canarias, así como a través de las redes sociales de la Consejería de Sanidad y del canal Canarias Saludable.

La herramienta tecnológica miSCS engloba todos los servicios digitales de salud que el SCS pone a disposición de pacientes y personas usuarias, si bien ya ofrecía previamente un amplio conjunto de funcionalidades y servicios digitales que continúan disponibles y que se complementan ahora con la integración de las prestaciones procedentes de miCitaPrevia y miHistoria.

Respecto a las funcionalidades ya disponibles en miSCS se encuentra el acceso a información clínica personal; pruebas diagnósticas y resultados de analíticas; plan de tratamiento e información sobre medicación; alergias y otros datos relevantes de salud; constantes y hábitos de salud; información sobre vacunación; antecedentes y diagnósticos activos; datos asociados a la Tarjeta Sanitaria Individual; gestión de personas vinculadas mediante misFavoritos; notificaciones y recordatorios relacionados con servicios sanitarios; y otros servicios digitales incluidos en el catálogo del SCS.

A estas funcionalidades ya existentes se incorporan de forma integrada las que hasta ahora se prestaban mediante las aplicaciones móviles miCitaPrevia y miHistoria, especialmente la gestión de citas de Atención Primaria, así como el acceso y consulta de la historia clínica y de los informes clínicos disponibles.

ÚLTIMA VERSIÓN

Para el uso de la aplicación miSCS es necesario actualizar y contar con la última versión de esta app del SCS, por lo que se recomienda que las personas que ya la tengan instalada accedan a la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil y comprueben si existe alguna actualización pendiente.

En cuanto a quienes todavía no dispongan de miSCS pueden descargarla para dispositivos Android e iOS desde las correspondientes plataformas oficiales de aplicaciones. De todos modos, toda la información sobre miSCS y el acceso a los distintos servicios digitales del Servicio Canario de la Salud está disponible en la página web www.miscs.org.

Por otro lado, se indica que miSCS dispone de mecanismos de identificación que permiten a cada persona acceder de forma segura a la información y los servicios que le corresponden.

Para la gestión de citas de Atención Primaria (solicitud, consulta, modificación y anulación) se mantiene el mismo mecanismo de acceso que ya utilizaba miCitaPrevia: número de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y Código de Verificación Seguro (CSV). No es necesario ningún trámite adicional para seguir gestionando las citas desde miSCS.

En cuanto a consultar la historia clínica, los informes médicos y el resto de datos clínicos personales, el acceso requiere identificarse mediante miIdentidad Digital, certificado digital o Cl@ve.

TSI VIRTUAL

La aplicación incorpora también la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) Virtual, que permite disponer de la tarjeta sanitaria en formato digital en el teléfono móvil y facilita el acceso a los distintos servicios integrados en miSCS.

Además miSCS permite la gestión centralizada de misFavoritos, mediante la que pueden incorporarse personas autorizadas o vinculadas para utilizar determinadas funcionalidades disponibles en los servicios digitales.

La integración de miCitaPrevia y miHistoria dentro de miSCS subrayan que "supone un nuevo paso" en el proceso de simplificación y unificación de los servicios digitales del Servicio Canario de la Salud.

El SCS señala que con esta medida se concentra, en una única aplicación móvil, funcionalidades que anteriormente estaban distribuidas entre distintas herramientas, "manteniendo y ampliando al mismo tiempo los servicios que miSCS ya venía prestando".

El objetivo, indican, es facilitar el acceso de la ciudadanía, reducir la dispersión de aplicaciones y mejorar la experiencia de las personas usuarias, especialmente de aquellas con menor familiaridad con las herramientas digitales.

Finalmente señalan que para obtener soporte relacionado con el funcionamiento o utilización de miSCS, las personas usuarias pueden dirigirse indicando brevemente la consulta o incidencia al correo electrónico miscs.scs@gobiernodecanarias.org.