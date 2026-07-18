El Servicio Canario de la Salud subraya la importancia de donar sangre de forma regular en verano

Archivo - Donar sangre - OJOS DE HOJALATA/ ISTOCK - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha subrayado a la población la importancia de acudir a donar sangre de forma regular durante el periodo estival, al menos dos veces al año, para garantizar unas reservas de hemoderivados suficientes en el archipiélago.

Por ello, el SCS ha anunciado el despliegue de una amplia red de dispositivos móviles de extracción para la próxima semana, que se sumarán a los puntos fijos habituales en todas las islas para facilitar la participación de residentes y viajeros.

Además la campaña de donación ha previsto diversos puntos para este fin de semana. En concreto, en Las Palmas de Gran Canaria las personas interesadas pueden acudir este sábado a la Avenida Mesa y López, de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

En Tenerife, se ha habilitado un punto en el Club Mar Radazul en el mismo horario, además de las opciones en el Hospital Universitario de Canarias, operativo el sábado de 08.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 20.00 horas, y el domingo de 08.30 a 21.30 horas.

También en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar este sábado de 09.00 a 13.00 horas, mientras que el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de 10.00 a 19.30 horas.

En cuanto a la próxima semana, en Tenerife se han programado colectas en unidades móviles en Candelaria, concretamente en el Pabellón de Deportes de Puntalarga de lunes a miércoles, y en San Miguel de Abona de lunes a jueves.

Los equipos móviles también se desplazarán a La Orotava, en el Multicentro El Trompo, y a La Laguna, con visitas a Finca España el jueves y viernes, y a la Plaza de la Catedral el viernes.

El sábado se activará una colecta en Adeje, en el establecimiento Leroy Merlin. A estas campañas se suman los puntos fijos de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, Hospiten Bellevue en Puerto de la Cruz y el Hospital San Juan de Dios en La Laguna.

En la isla de Gran Canaria, las unidades móviles estarán operativas de lunes a jueves en el Centro Comercial Las Arenas de la capital grancanaria, y el viernes junto al Gran Canaria Arena.

También se han establecido puntos de donación en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, así como en San Mateo y Santa Lucía de Tirajana. Los puntos fijos de la red hospitalaria de la isla, como el Hospital Insular, el Hospital Materno Infantil y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, mantendrán sus horarios habituales de atención al donante.

El SCS ha detallado que el resto de las islas también contarán con puntos de extracción en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, tanto en hospitales como en espacios habilitados. Para poder donar sangre, los ciudadanos deben cumplir con requisitos básicos como tener entre 18 y 65 años de edad (hasta los 60 años si se trata de la primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de una buena salud general y no estar embarazada en el momento de la donación.