El servicio de Farmacia del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín recibe el sello de calidad por información de oncología

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido el sello de calidad en gestión de la información multidisciplinar al paciente oncológico concedido por la Fundación Fundamed, que tiene el aval de Calidad y Garantía de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

El diploma y la placa conmemorativa que acredita al servicio de Farmacia se ha hecho entrega este miércoles, 21 de enero, en un acto que ha tenido lugar en el centro hospitalario y donde se ha dado cita el director gerente del centro hospitalario, Miguel Ángel Ponce, y el presidente de Fundamed, Santiago de Quiroga, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa.

El reconocimiento pone en valor el modelo organizativo de excelencia en la atención farmacéutica que se realiza en colaboración con los servicios de Oncología Médica y Hematología. Señalan que este trabajo multidisciplinar "es fundamental" para ofrecer una asistencia de calidad al paciente que percibe "la cercanía, empatía y compromiso de los profesionales".

Al respecto, indican que este sello refuerza también el compromiso del servicio de Farmacia con la seguridad del paciente.

En cuanto al modelo de certificación permite revisar la gestión de la información dirigida a los pacientes, así como la accesibilidad que tienen los pacientes a los farmacéuticos hospitalarios, las posibilidades de contactar con ellos y el uso de las nuevas tecnologías utilizados por el servicio de Farmacia para comunicarse y seguir a los pacientes.

Este sello de calidad al servicio de Farmacia del Hospital Doctor Negrín se une a otros centros hospitalarios del territorio nacional que disponen del mismo, tales como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitario Vall D'Hebron (Barcelona), el Hospital Universitario A Coruña y el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, entre otros.