El servicio telefónico para víctimas de violencia de género 112 en Canarias refuerza su plantilla con 8 puestos más

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ha informado de que reforzará su plantilla actual (integrada por ocho plazas de técnicas de atención a la mujer y una coordinadora), con otros ocho puestos nuevos, entre los que se contemplan seis plazas de técnicas de atención a tiempo completo, otra más para personal administrativo y una como responsable de Unidad.

Para cubrir el mantenimiento de este servicio en las salas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112), el ICI destinará 1.065.314,15 euros para el ejercicio presupuestario 2026, según ha informado la Consejería regional de Igualdad en nota de prensa.

Al respecto, la consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha justificado la "necesidad del refuerzo" del personal ante la "grave incidencia de la violencia machista" en el archipiélago y el "excelente trabajo que realiza este servicio telefónico atendido por profesionales, expertas en la materia y que, además, al estar integrado en el CECOES, se coordina con la máxima rapidez" con las fuerzas de seguridad y emergencias.

Delgado ha resaltado que se trata de un equipo "altamente cualificado" que atiende cualquier violencia contra las mujeres "las 24 horas del día y todos los días del año pero, es evidente, que ante el mayor conocimiento de la violencia machista más mujeres se reconocen y llaman para ser atendidas", por lo que indicó "ha sido necesario reforzar el personal actual con el fin de mantener la calidad" de la atención.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, ha expuesto que este servicio "está permitiendo atender las emergencias de las violencias contra las mujeres de manera eficaz", así como que "afloren muchas otras que hasta ahora estaban invisibilizadas".

Padrón agregó que "cualquier persona puede denunciar una violencia, o del entorno más cercano a la víctima, familiar, de amistades, vecindario, o cualquiera que la presencie de manera accidental".

LA TASA DE VÍCTIMAS EN CANARIAS SE SITÚA EN EL 23,4%

Actualmente la tasa de víctimas de violencia de género cada 10.000 mujeres en Canarias en relación al primer trimestre de 2026, se sitúa en el 23,4%, casi dos puntos más que en el mismo periodo del año pasado.

De esta forma, Canarias se sitúa como la tercera comunidad con la tasa más alta del Estado (por detrás de Baleares y Navarra).

En el primer trimestre de 2026 se registraron 2.974 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer de Canarias, un 5% más que el mismo periodo del pasado año. El número de víctimas fue de 2.482, lo que supuso un aumento de casi un 8%.

En cuanto al servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas por violencias machistas, lo que implicó un 13% más que en el mismo periodo de 2025, en el que se recibieron 8.568 alertas.

Destacan que solo en el mes de junio se registraron 1.711 llamadas de las que 60 mujeres reconocieron tener alguna discapacidad.

Así del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59% (5.717) fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los dispositivos de emergencia insulares.

Respecto a los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA), señalan que se activaron en 1.117 ocasiones y 219 mujeres con sus 92 hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador. Asimismo de forma paralela, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAMVV) prestado a través del Teléfono Único de Emergencias 112 en Canarias es un recurso especializado de atención telefónica inmediata que se integra en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).