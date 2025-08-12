El Servicio de Urgencias Canario (SUC) destaca la importancia de detectar "a tiempo" los signos de sufrir un ictus

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, ha destacado a la población la importancia de reconocer "a tiempo" los signos y síntomas de una persona que sufre un ictus, aunque sean leves o transitorios, ya que de ello y de una rápida asistencia "depende su supervivencia y la reducción" de las secuelas que le pueda ocasionar.

El ictus, según indica el SUC en nota de prensa, es la forma "más frecuente" de las enfermedades cardiovasculares, implicando una situación de emergencia médica y conllevando un trastorno del flujo cerebral que ocasiona la pérdida transitoria o permanente de la función del área afectada.

En este sentido, expone que se puede detectar cuando el afectado presenta de forma súbita una pérdida de fuerza, se muestra torpe y disminuye su capacidad de movimientos o sensibilidad en una o más extremidades.

Asimismo puede tener dificultad para hablar, o al hacerlo, muestra incoherencia o confusión, y es posible que presente parálisis en la mitad del rostro. Este síntoma se puede apreciar, señala a modo de ejemplo, en el gesto anormal que se puede ver en su boca, cuando la comisura del labio está desviada en uno de sus lados.

En estos casos, subrayan, "cada minuto cuenta para que no empeore la situación", apuntando que "el tiempo, es cerebro", de ahí que inciden en que "es de vital importancia" que el afectado reciba una asistencia especializada lo antes posible, por lo que se debe llamar inmediatamente al 112 y explicar qué ocurre.

Una vez que se llama al 112, desde la sala operativa un profesional de la medicina o de la enfermería del SUC dará pautas mediante teleasistencia al alertante, para que preste la primera atención a la persona que sufre estos síntomas hasta la llegada de la ambulancia.

En este sentido, señalan que "no" hay que olvidar que la intervención puede salvar vidas, por lo que se incide en la necesidad de prestar atención a quien necesita ayuda, alertar al servicio de emergencias y actuar siguiendo sus indicaciones.