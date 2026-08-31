'Siam Night' bate récord este verano con más de 120.000 visitantes, un 20% más

Siam Night - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Siam Night' cerró su edición 2026 con un éxito histórico superando los 120.000 visitantes durante los meses de julio y agosto y consolidándose como el evento de ocio nocturno acuático a nivel mundial.

Clausurado el pasado 29 de agosto, 'Siam Night' crece un 20% en asistencia con respecto a la edición del pasado año, detalla la compañía Loro Parque en una nota.

Durante ocho semanas, la magia de 'Siam Park' se transformó bajo la luna en un festival único que reunió a familias, jóvenes y turistas de todo el mundo.

Así, cada noche, miles de asistentes disfrutaron de atracciones icónicas como la 'Tower of Power' o 'Saifá', junto a la vibrante atmósfera de 'Siam Beach', con dj internacionales y espectáculos pirotécnicos que iluminaron el cielo de Adeje.

'Siam Night' responde a la visión estratégica de dar respuesta a una necesidad clave detectada en la alta temporada veraniega mundial, ofrecer una experiencia acuática 'premium' en la que el suelo no sufra las elevadas temperaturas del sol diurno y donde el clima de la noche proporcione un entorno fresco, amable y confortable para los visitantes de todas las nacionalidades, detallan desde Loro Parque.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, subrayó que 'Siam Night' "no solo enriquece la oferta turística de Tenerife, sino que también tiene un impacto directo en la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y transporte".

En esa línea indicó que "lo más importante" es que se ha logrado manteniendo su "esencia, con seguridad, hospitalidad y calidad en cada detalle".

Además, la edición concluyó sin un solo incidente, consolidando su reputación como el evento más seguro de Europa en su categoría.

"El éxito de 'Siam Night 2026' no hubiera sido posible sin un amplio equipo de profesionales, que garantizaron vivir una experiencia inolvidable para nuestros visitantes", añadió Kiessling.

Kiessling expresó también su "más profundo agradecimiento y reconocimiento" a los vecinos de la zona y al municipio de Adeje.

"Su comportamiento hacia 'Siam Night' ha sido fundamental para consolidar un evento nocturno de esta magnitud internacional en perfecta armonía con nuestro entorno. Contar con el respaldo, la empatía y el afecto de la comunidad local es el verdadero orgullo que impulsa la excelencia de nuestro proyecto", resaltó el vicepresidente del Grupo Loro Parque.

Uno de los mayores logros de 'Siam Night 2026' ha sido su capacidad para despertar e impulsar una nueva demanda en el mercado turístico internacional, señalan desde Loro Parque.

La propuesta nocturna ha logrado atraer a un perfil de público global que anteriormente no consideraba la visita a un parque acuático convencional dentro de sus planes de viaje, ampliando el alcance comercial de la marca.

De hecho, el impacto del 'Siam Night' se hizo notar en las redes sociales, con comentarios positivos e interacciones que reflejaron el entusiasmo de los asistentes.

Entre los mensajes, muchos visitantes destacaron la experiencia única que vivieron en 'Siam Night'.

"HA SIDO UNA NOCHE INOLVIDABLE"

"Ha sido una noche inolvidable, con una energía increíble", comentó una visitante de Alemania y otro joven asistente subrayó que "nunca había disfrutado tanto de un parque acuático, la experiencia nocturna es simplemente mágica".

Estas opiniones se repitieron en redes sociales y en los propios testimonios recogidos en el parque.

Uno de los aspectos más valorados por el público fue la diferencia respecto a la versión diurna pues el ambiente nocturno permite vivir las atracciones y espectáculos con una mayor fluidez y una atmósfera más relajada, lo que multiplica la sensación de confort y disfrute.

Además, 'Siam Night 2026' renovó su apuesta por la accesibilidad y el apoyo a la comunidad local, manteniendo el 50% de descuento para residentes canarios y reforzando el servicio de guaguas que conectó el norte y el área metropolitana con el sur de la isla, facilitando que familias, grupos de amigos y turistas pudieran llegar cómodamente desde distintos puntos de la isla.

La filosofía del Grupo Loro Parque, señala la compañía, "ha estado siempre ligada al compromiso con Canarias como es generar empleo, impulsar la economía local, reforzar la competitividad de la isla como destino turístico y mantener el liderazgo mundial como mejor parque acuático del planeta".

Esta visión, prosigue, "ha convertido a 'Siam Park' en un motor de atracción que fortalece la imagen de Tenerife y consolida su papel en la economía de las islas".

Con la clausura de 'Siam Night' el pasado 29 de agosto, el parque continuará abriendo los 365 días del año, redoblando su esfuerzo para seguir siendo reconocido como el mejor parque acuático del mundo y ofreciendo experiencias únicas a visitantes de todo el mundo, detalla.