'Siam Night' regresa el 27 de junio a Tenerife con cinco noches de apertura hasta agosto en torno al ocio acuático

Espectáculo en el marco de 'Siam Night' - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siam Night regresará el próximo 27 de junio a Tenerife con el acto de inauguración Costa Adeje Siam Night, una propuesta que busca situar a España en el mapa mundial del entretenimiento nocturno. Esta iniciativa, que fusiona espectáculo y ocio acuático, se prolongará en julio y agosto, de martes a sábado, de 20:00 a 24:00 horas.

Asimismo, a lo largo de los meses de julio y agosto, Siam Park abrirá sus puertas al caer el sol con una propuesta "totalmente renovada, más ambiciosa, más tecnológica y más espectacular que nunca", según ha informado el grupo empresarial Loro Parque en una nota de prensa.

Reconocido durante diez años consecutivos como el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, Siam Park se prepara para mostrar una "dimensión completamente distinta". De este modo, mientras por el día, "el parque deslumbra con el contraste del cielo azul, el sol, el agua cristalina y la exuberante vegetación tropical", por la noche la luz, la atmósfera y el entorno transforman Siam Park en "un universo nuevo, envolvente y sensorial".

Recuerda el Loro Parque que Siam Day y Siam Night son "dos formas diferentes de vivir un mismo icono". De este modo, describe el grupo empresarial, cuando cae la noche, la vegetación cobra vida gracias a los efectos especiales: "los caminos se iluminan, el sonido marca el pulso del recorrido y cada rincón del parque se convierte en parte de una gran escenografía", de forma que "el entorno místico de Siam Park despierta bajo las estrellas con luces, fuego, láser, música y proyecciones que hacen latir el parque como un escenario vivo".

Siam Park no olvida, además, a su "aliado natural" durante el año: las cálidas noches del archipiélago, con una "climatología privilegiada que permite disfrutar al aire libre durante todo el verano". Este factor, añaden, convertiría a Siam Night en "una cita imprescindible" no solo para quienes visitan las islas, sino para cualquier viajero que busque vivir, desde cualquier punto de España, una experiencia nocturna "sin precedentes".

CON CUATRO ZONAS TEMÁTICAS

Tras el "éxito" alcanzado en 2025, Siam Night regresa, con el reto de "superar todas las expectativas y consolidarse como una cita imprescindible del verano" a nivel nacional e internacional. La propuesta combina ocio acuático, tecnología de última generación, DJs en vivo, así como efectos especiales sincronizados.

La novedad de esta edición será una puesta en escena concebida en torno a cuatro zonas temáticas inspiradas en los caracteres de los cuentos históricos de Siam. Cada una de ellas tendrá una identidad propia, representada por los colores verde, azul, rosa y dorado, vinculados simbólicamente a la naturaleza, agua, cielo y fuego.

Los visitantes recorrerán, asimismo, estos cuatro universos hasta llegar al encuentro final de los caracteres, una escenificación nunca vista en el parque que reunirá luz, sonido, fuego, láser y agua en un mismo espectáculo.

El Wave Palace será uno de los grandes epicentros. Este espacio se transformará en una superficie visual de gran formato, con un despliegue audiovisual de alta definición que acompañará la experiencia durante toda la noche. Siam Beach y las principales zonas del parque también formarán parte de esta transformación, creando un recorrido inmersivo donde cada paso, atracción y efecto contribuirán a una "atmósfera única".

LAS ATRACCIONES

Las atracciones más emblemáticas de Siam Park adquirirán una nueva intensidad bajo la luz nocturna. De este modo, Tower of Power y Saifa, iconos del parque, cambiarán por completo de aspecto y ganan una nueva vida, convirtiendo cada lanzamiento y cada descenso en un espectáculo por sí mismo.

La música será otro de los grandes protagonistas de la noche. Las sesiones de DJs en vivo llenarán el parque de energía, mientras que las zonas chill-out y los juegos interactivos ofrecerán diferentes ritmos de disfrute para todos los públicos.

Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, destaca que Siam Night es una "atracción única" en el mundo: "No hay otro lugar como este, un parque acuático con ambiente nocturno, efectos especiales y música. Cada edición requiere diez meses de preparación meticulosa para lograr este ambiente extraordinario. Nuestro objetivo es claro: queremos que las personas vengan a disfrutar y a sentir la excelencia del ocio".

Además de su complejo despliegue técnico, Siam Night mantiene una de sus grandes ventajas: disfrutar de las atracciones en un ambiente más fresco, con una circulación más ágil y colas más fluidas. Toboganes como Saifa o la propia Tower of Power formarán parte de una experiencia nocturna diseñada para "una experiencia inolvidable".

La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta. Para ello, Siam Park contará con un equipo de socorristas altamente cualificados, encargado de garantizar el correcto desarrollo de la actividad durante toda la noche.

DESCUENTO PARA RESIDENTES CANARIOS

Como parte de su compromiso con la comunidad canaria, el Grupo Loro Parque mantendrá el 50% de descuento para residentes canarios. Además, se reforzará el servicio de guaguas para facilitar el acceso al parque desde diferentes puntos estratégicos de la isla.

Siam Night abrirá sus puertas el 27 de junio y se celebrará durante los meses de julio y agosto, de martes a sábado, en horario de 20:00 a 24:00 horas. Las entradas están disponibles en siampark.net, en taquillas y en los puntos de venta autorizados.