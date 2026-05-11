El silo del puerto de Santa Cruz de Tenerife presenta estado favorable de preservación y se abre a nuevos usos

Visita de representantes del Gobierno de Canarias y Puertos de Tenerife al silo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han realizado una visita técnica a diversos inmuebles patrimoniales de titularidad estatal situados en el entorno portuario, entre ellos el silo, que presentado un estado de preservación favorable, más allá de los deterioros propios derivados de haber permanecido cerrado durante décadas.

Las instituciones coinciden en que evitar su demolición y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) representa un avance significativo para la conservación de la memoria histórica de Canarias.

El silo constituye una pieza singular dentro del patrimonio industrial español, al integrarse en la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada durante la posguerra.

Además, destaca por ser el único silo portuario de tipo P que se conserva en España, circunstancia que le otorga un carácter excepcional en el contexto nacional.

A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia paisajística en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota del Ejecutivo regional.

La historiadora Amara Florido, que entregará próximamente un informe técnico detallado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, señaló que el principal reto pasa por redefinir el uso del inmueble.

"El gran desafío del patrimonio industrial, una vez finaliza su actividad productiva, es dotarlo de una segunda vida", explicó.

En su opinión, existe "una oportunidad única para transformar este espacio hermético y de gran impacto visual en un activo dinámico para la ciudad".

Con esta nueva línea de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ambas instituciones avanzan en la protección de un legado patrimonial de enorme valor histórico y cultural.

El objetivo común es impulsar una rehabilitación que integre el patrimonio industrial en el desarrollo urbano de la capital y contribuya a recuperar la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.

Este encuentro ha permitido sentar las bases de un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones para proteger bienes de gran relevancia histórica y cultural.

TÚNELES DE LA ALEGRÍA

La visita incluyó un recorrido por el Silo, el Muelle de Cory, la Batería del Bufadero y los túneles del Barrio de La Alegría.

En ella participaron el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, acompañados por sus respectivos equipos técnicos y por la doctora en Historia del Arte, especializada en patrimonio industrial, Amara Florido.

La jornada revistió especial importancia, ya que es la primera vez que la Alta Inspección accede a estos espacios para conocer de primera mano su situación actual.

Miguel Ángel Clavijo destacó que este encuentro supone "un paso decisivo para formalizar un convenio de cooperación entre ambas instituciones que permita proteger el patrimonio que custodia la Autoridad Portuaria".

Asimismo, subrayó que el objetivo es encontrar fórmulas que permitan dotar a estos espacios de "un uso social y abierto a la ciudadanía".

Por su parte, Pedro Suárez recordó que, aunque la principal misión de la Autoridad Portuaria es el desarrollo de las infraestructuras portuarias, la entidad mantiene también "la responsabilidad de conservar los elementos arquitectónicos y defensivos más significativos del área".

En este sentido, valoró el respaldo del Gobierno de Canarias para "garantizar una utilidad real y sostenible para estas instalaciones".