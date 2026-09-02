El sindicato TPC amenaza con acudir a la CNMC ante la "imposibilidad" de generar empleo en La Luz Autoport Terminal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Trabajadores por los Puertos de Canarias (TPC) ha amenazado con acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para denunciar la "imposibilidad" de generar empleo en La Luz Autoport Terminal, propiedad de Domingo Alonso Group.

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que se trata de un bloqueo que atribuye a la presión ejercida por lo que ha tildado de "presunto cártel" conformado por Boluda, Astican y el colectivo de Estibadores "bajo el paraguas" de Fedeport.

Al respecto, ha calificado de "vergüenza" la evolución de La Luz Autoport, un proyecto que, recuerda, en su origen estuvo liderado por el presidente de la patronal Fedeport y Astican, a quienes acusa de "traicionar" a sus socios de Domingo Alonso "para enfrascarse en un conflicto mercantil que perjudica de lleno al mercado de trabajo local".

Por su parte, TPC ha remitido una carta a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, instándole a que "juegue limpio" en favor de la libre competencia.

Además, el sindicato ha reclamado al Círculo de Empresarios de Gran Canaria que haga una declaración formal de apoyo a Domingo Alonso Group "porque "si a ellos les va bien, hay trabajo". "Y eso es lo que defendemos. No se nos caen los anillos por apoyar a una empresa y que se aplique sentido común a la administración", ha matizado.

Por último, Trabajadores por los Puertos de Canarias ha condenado "firmemente" que el Puerto de Las Palmas se haya transformado en un "negocio de cuatro".