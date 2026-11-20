Archivo - Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Médico conformado por los sindicatos profesionales médicos de CESM Canarias y SEMCA ha remitido una carta a los todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias para reunirse con ellos con el fin de que actúen ante la huelga.

En un comunicado conjunto señala que que el Gobierno de Canarias tiene la "responsabilidad directa de gestionar, negociar y adoptar soluciones" y a los partidos de la oposición les corresponde "controlar y fiscalizar" la actuación del Ejecutivo, exigir que se cumplan los compromisos y reclamar medidas concretas.

Por ello, pide a todas las formaciones que sitúen esta crisis en un lugar preferente del debate político y parlamentario.

Además, exigen al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que "cumpla su palabra y desbloquee la negociación" y asuma reunirse con los trabajadores.

"Son los pacientes quienes están sufriendo las consecuencias de esta huelga, miles de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas o aplazadas; demoras que se acumulan y personas que, tras esperar durante meses o desplazarse desde otros municipios e islas, no reciben la atención prevista. La suspensión y reprogramación de la actividad genera un coste económico que obligará a destinar recursos añadidos para recuperar lo que debía haberse atendido a tiempo y sin sobrecoste", señalan.

Los sindicatos quieren evitar que el conflicto llegue a 2027, pero advierten de que, si no se alcanza una solución, preparan una "paralización médica masiva y de largo recorrido en Canarias" ya que no quieren que los pacientes sigan "soportando estas consecuencias como si fueran inevitables, ni que se normalice la falta de respuesta".

En esa línea señalan que tanto de cara a las Elecciones Generales como a las autonómicas previstas para 2027, la ciudadanía tiene derecho a saber "quién se ocupó" de proteger su salud y de cuidar a quienes la cuidan, qué partidos actuaron "con responsabilidad y con hechos" y cuáles "dejaron pasar el tiempo" mientras se agravaban las consecuencias para los canarios.

"La salud es un derecho básico y un bien esencial, los ciudadanos deben poder valorar qué organizaciones políticas defendieron y velaron por su bienestar con acciones concretas, para que, llegado el momento, puedan tomar sus decisiones ante las urnas", señalan.