Sindicatos médicos ven insuficiente la propuesta del SCS para acabar con el conflicto sanitario y piden negociar sin UGT

Archivo - Concentración convocada por SEMCA, a 19 de marzo, en el Hospital Doctor Negrín - SEMCA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos médicos CESM Canarias, SEMCA y AME han rechazado la última propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) para acabar con la conflictividad sanitaria en las islas al considerarla insuficiente y han emplazado al director, Adasat Goya, a abrir nuevas negociaciones y sin la presencia de UGT.

"La negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse exclusivamente entre la Administración y los sindicatos profesionales médicos", señalan en un comunicado conjunto, subrayando que UGT es una organización sindical "ajena a la profesión médica" y "no comparte" sus reivindicaciones.

En su opinión, "mantener futuras reuniones junto a UGT únicamente contribuye a trasladar una imagen de acuerdo que en realidad no existe, y demora el inicio de la auténtica negociación que afronte las reivindicaciones específicas de la profesión médica".

Por ello, han remitido a Goya una propuesta de negociación "seria, sólida y bien estructurada" y que refleja una "posición unitaria" de los tres sindicatos médicos.

"Es hora ya que el Gobierno de Canarias adquiera plena conciencia de que el conflicto con los facultativos no terminará utilizando operaciones de imagen, ni poniendo en marcha anuncios de acuerdo sin base real que se pudieran establecer con organizaciones sindicales por completo ajenas a la profesión médica", exponen.

En ese sentido avisan de que "solo se cerrará cuando el Gobierno abandone la estrategia de ganar tiempo y presente propuestas serias capaces de resolver los problemas estructurales de fondo, que vienen soportando los médicos y facultativos canarios desde hace décadas".

Los sindicatos señalan que la campaña para no hacer 'peonadas' "está causando un severo impacto sobre el funcionamiento del sistema público de salud canario" y sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias "está muy lejos de resolver el contencioso".

Así, detalla que el Ejecutivo solo ofrece "medidas de alcance limitado" mientras "deja sin respuesta" las reivindicaciones estructurales que han dado origen al conflicto como un marco propio de negociación para la profesión médica, una retribución y descanso adecuados de las guardias, el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada (MIR) para la carrera profesional y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los facultativos.