La Sinfónica de Tenerife presenta 'Libertad o destino', una temporada que explorará entre la voluntad y lo inevitable

Acto de presentación de la temporada 2026/2027 de la Sinfónica de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sinfónica de Tenerife ha presentado este martes su temporada 2026/2027, 'Libertad o destino', una propuesta artística que invitará a reflexionar sobre una de las "grandes preguntas" de la experiencia humana: hasta qué punto somos libres para decidir nuestro camino o estamos condicionados por fuerzas que nos preceden.

A partir de esta idea, la orquesta articula una programación de dieciocho conciertos de abono que recorre algunos de los grandes hitos del repertorio sinfónico, desde Mahler y Beethoven hasta la creación contemporánea.

La nueva temporada ha sido presentada este martes por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha, y el director gerente de la Sinfónica de Tenerife, Daniel Broncano, quienes destacaron una programación que combina grandes obras del repertorio, estrenos, artistas internacionales y proyectos de colaboración que refuerzan la dimensión artística, social y territorial de la orquesta, según informa el Cabildo en una nota.

'Libertad o destino' muestra, asimismo, "la disyuntiva filosófica que evocan pensamientos y sensaciones" esa "tensión histórica entre la voluntad y lo inevitable", explicó Afonso. "De lo que no cabe duda es que se presenta esta temporada con la idea de consolidación de la Sinfónica de Tenerife", afirmó el vicepresidente del Cabildo con respecto al papel de la orquesta en la vida cultural de la isla.

Este ciclo de conciertos se desarrollará entre septiembre de 2026 y junio de 2027 y llega en un momento de consolidación para la Sinfónica de Tenerife, tras registrar un crecimiento sostenido de público y abonos durante los últimos años y reforzar su presencia tanto dentro como fuera de Canarias.

Los conciertos de abono y familiares han pasado de 23.805 en 2025 a 27.200 espectadores en 2026, un incremento aproximado del 15%, mientras que los abonos han crecido un 38% en esta temporada.

OBRAS DE REFERENCIA

En este contexto, Libertad o destino plantea un recorrido por algunas de las obras que mejor han abordado cuestiones como la identidad, la memoria, la esperanza, la fatalidad, la resistencia o la capacidad de transformar la propia vida.

Al respecto, Daniel Broncano señaló que Libertad o destino "no es una oposición cerrada, sino una pregunta abierta que atraviesa toda la temporada". Según el director gerente, "la música tiene la capacidad de habitar ese territorio mejor que ningún otro lenguaje: incluso una partitura, que parece fijada de antemano, se abre a la libertad cada vez que se interpreta y suena".

La programación se abrirá el 11 y 12 de septiembre de 2026 con la Sinfonía n.º 2, Resurrección, de Gustav Mahler, dirigida por Pablo González junto a las solistas Berna Perles y Olesya Petrova y el Coro Titular de Ópera de Tenerife-Intermezzo. Será el punto de partida de una temporada que transitará entre la afirmación individual y el destino colectivo, entre la pérdida y la esperanza.

Uno de los ejes centrales de la temporada será la figura de Ludwig van Beethoven, coincidiendo con el bicentenario de su fallecimiento en 2027. Obras como la Quinta Sinfonía, la Octava, las oberturas Leonora n.º 3 y Egmont, o Mar en calma y viaje feliz permitirán recorrer distintas facetas de un compositor cuya música encarna como pocas la idea de libertad entendida como conquista ética, artística y humana.

La reflexión sobre el destino aparecerá en algunas de las páginas más intensas del repertorio sinfónico. Las sinfonías Cuarta, Quinta y Patética de Chaikovski, la Quinta y la Sinfonía n.º 12 El año 1917 de Shostakovich, Un réquiem alemán y La canción del destino de Brahms, Lo inextinguible de Nielsen, Finlandia de Sibelius, las Variaciones Enigma de Elgar o Así habló Zaratustra de Richard Strauss conforman un recorrido por algunas de las obras que mejor han explorado la relación entre el individuo y las fuerzas que condicionan su existencia.

NOMBRES Y CONTEMPORANEIDAD

Al frente de la programación volverá a situarse Pablo González, director principal invitado de la orquesta, junto a Víctor Pablo Pérez, director honorario, y Delyana Lazarova, colaboradora artística de la temporada. También pasarán por el podio Giancarlo Guerrero, Ariane Matiakh, Karl-Heinz Steffens, Jordi Francés, Manuel Hernández Silva, Antony Hermus, Ilan Volkov, Ana María Patiño-Osorio, Wilson Ng y Thomas Dausgaard.

La temporada contará además con la participación de destacados intérpretes internacionales como Isabelle Faust, Truls Mork, Seong-Jin Cho, Daniel Hope, Alexander Melnikov, Simon Trpceski, Ksenija Sidorova, Colin Currie, David Kadouch o Francisco Fullana, junto a los músicos de la propia orquesta Irina Peña y Ülker Tümer, que asumirán el protagonismo solista en uno de los programas de la temporada.

La creación contemporánea ocupará asimismo un lugar destacado. La programación incluirá el estreno absoluto de In the Aftermath of Gravity, de Helga Arias, encargo realizado con el apoyo de la Fundación SGAE, además de obras de Julia Wolfe, Frederic Rzewski, Andy Akiho, Brett Dean, Fazil Say y Francisco Coll.

La dimensión vocal y coral tendrá una presencia especialmente relevante gracias a la participación de artistas como Serena Sáenz, Olesya Petrova, José Antonio López y Berna Perles, junto al Coro Titular de Ópera de Tenerife-Intermezzo y el Coro de la Comunidad de Madrid.

PROYECCIÓN AL EXTERIOR

Más allá de los conciertos de abono, la actividad de la Sinfónica de Tenerife se extenderá a través de conciertos familiares, proyectos educativos y sociales, actuaciones en distintos municipios de la isla, iniciativas de mediación y accesibilidad, el ciclo de música de cámara y las colaboraciones con otras instituciones culturales y educativas.

La temporada incluirá además nuevos hitos de proyección exterior. La orquesta regresará al Auditorio Nacional de Música de Madrid el 10 de mayo de 2027 para interpretar, bajo la dirección de Pablo González, el programa La canción del destino, junto al Coro de la Comunidad de Madrid.

ABONOS Y ENTRADAS

La campaña de renovación de abonos para la temporada 2026/2027 se desarrollará del 9 al 22 de junio. La venta general del Abono de Temporada y del Abono Joven estará disponible del 2 de julio al 11 de septiembre, mientras que los abonos parciales podrán adquirirse del 14 de julio al 11 de septiembre.

La venta de entradas individuales comenzará el 23 de julio. En seste sentido, la orquesta continúa con una política de precios accesibles, con entradas desde 12 euros, entradas jóvenes a 5 euros, precios especiales para personas desempleadas y descuentos para familias numerosas.

La Sinfónica mantendrá sus seis modalidades de abono -temporada, joven, sol, luna, otoño-invierno y primavera-, así como iniciativas de accesibilidad como la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de transporte en colaboración con TITSA que conecta distintos puntos de la isla con el Auditorio los días de concierto.