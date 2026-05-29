El sistema hídrico de Tenerife incorporará 63.000 metros cúbicos adicionales tras finalizar la emergencia hídrica

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 May. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife podrá incorporar progresivamente en los próximos meses unos 63.000 metros cúbicos adicionales a su sistema hídrico tras el desarrollo de actuaciones implicadas en el decreto de emergencia hídrica en la isla, que finalizó el pasado 1 de marzo.

Así lo ha destacado la presidenta insular, Rosa Dávila, durante la celebración del Debate del Estado de la isla, donde ha subrayado el alcance de la "mayor reconstrucción hídrica" de la isla tras "un acto de "valentía política" que habría permitido acometer "obras inaplazables que habrían tardado en ejecutarse más de una década".

"Nuevas desaladoras, nuevas depuradoras y regeneración de agua, conexiones e impulsión de agua, reparación de sistemas municipales de abastecimientos que se encontraban en muy mal estado, regularización de.municipales y mejora del litoral y de nuestra costa, desarrollo de sistemas de alerta de riesgo de inundación, modernización de la red de balsas de Tenerife y de sistemas de riego", ha enumerado Dávila.

En un balance de la gestión, la presidenta insular ha advertido la inversión de 280 millones de euros habida en dos años en obras de infraestructura hidráulica "pensadas para medio siglo", al tiempo que ha celebrado la incorporación progresiva de 63.000 metros cúbicos adicionales de agua en los próximos meses al sistema hídrico.

"Se trata de una cantidad de agua que supera al consumo diario de un municipio como La Laguna. Esta decisión política nos permitirá afrontar los próximos años con mayor seguridad en el abastecimiento de agua y con más recursos para nuestro campo", ha añadido Dávila.

Ha avanzado además que el Cabildo tinerfeño ya en marcha una nueva planificación hidrológica para la próxima década, con una inversión prevista de más de 1.000 millones de euros, y el objetivo de dotar a la red de una mayor "seguridad hídrica".