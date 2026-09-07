Sociedad de Neumología constata el empeoramiento de la salud respiratoria en La Palma tras la erupción del 'Tajogaite'

Archivo - Nube de ceniza y lava del volcán de Cumbre Vieja desde la montaña de Triana, a 16 de noviembre de 2021, en Los Llanos de Aridane, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, (España). Según los últimos datos proporcionados por el satélite Copern - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de La Palma acogerá el próximo 22 de septiembre la presentación de los resultados del Proyecto ASHES, el mayor estudio realizado en España sobre el impacto de una erupción volcánica en la salud respiratoria y que concluye con el empeoramiento generalizado de los habitantes de la isla.

La investigación, que coincide con el quinto aniversario de la erupción, ha analizado a más de 2.000 personas durante los últimos cinco años muestra que 85 días de exposición a la erupción se asociaron con hasta tres veces más probabilidad de presentar tos y el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar entre la población más expuesta.

El acto contará con la participación de representantes institucionales, investigadores principales del Proyecto ASHES y miembros de la Junta Directiva de SEPAR, quienes presentarán los resultados del estudio, sus implicaciones clínicas y las recomendaciones para mejorar la respuesta sanitaria ante futuras erupciones volcánicas.