'Sombras del Nublo' o el 'Gloria' de Vivaldi, entre el repertorio que sonará en la Misa del Papa en Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ensaya la Misa presidida por el papa León XIV - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Sombras del Nublo', de Néstor Álamo, una de las piezas fundamentales del folclore y de la música popular canaria, o el 'Gloria' de Vivaldi, estarán entre el repertorio que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) interpretará el 11 de junio durante la Misa multitudinaria del Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria.

Además, también sonarán composiciones como la 'Misa Canaria' de Luis Prieto, o el himno oficial del viaje apostólico del Pontífice a España, 'Alza la Mirada', obra del compositor canario Pablo Cebrián.

Así lo ha informado el Cabildo en una nota de prensa en la que explica que la Orquesta Filarmónica está realizando estos días los últimos ensayos para preparar su participación en la Misa multitudinaria.

De esta manera, bajo la dirección del maestro Adrian Leaper, la formación grancanaria trabaja junto a los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC, dirigidos por Marcela Garrón, algunas de las obras que integrarán el programa musical de esta celebración.