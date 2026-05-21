Sordo (CCOO) pide "prudencia" y que se "aporten pruebas" sobre la imputación de Zapatero

El secretario de CCOO, Unai Sordo, tras participar en una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este jueves "prudencia" y la aportación de pruebas en cuanto al auto de imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', ya que admitió que es una cuestión de "muchísima relevancia institucional".

"Yo creo que la imputación, que realmente es una investigación, la investigación a un presidente del Gobierno como Rodríguez Zapatero, es un elemento de muchísima relevancia institucional. Y siendo así, nosotros recomendamos rigor y prudencia a la hora de abordar esta cuestión", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras participar en una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo ha subrayado que se trata de un auto "dentro de una instrucción", lo que matizó "se basa fundamentalmente en indicios", de ahí que ha exigido que este procedimiento, que "tiene mucha trascendencia institucional, evidentemente aporte pruebas".

Sordo ha incidido en que si se acusa de delitos penales "hay que aportar pruebas que puedan garantizar la justicia del proceso", por lo que apuntó que "mientras esto se sustancia, el principio de la presunción de inocencia" es "determinante" en un Estado de Derecho.

"Por tanto, rigor, por tanto, prudencia, que se sustancie el proceso judicial que se tenga que sustanciar, que se aporten pruebas y, mientras tanto, como digo, presunción de inocencia porque es muy importante en términos institucionales que la investigación, ni más ni menos de un presidente del Gobierno, cuente con todas estas garantías jurídicas propias del Estado de Derecho", concluyó.