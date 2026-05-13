Sucesos.- Sorprendidos dos turistas en el Teide llevándose un ejemplar de tajinaste rojo y rocas volcánicas - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife han interceptado en la tarde de este martes a una pareja de turistas tras arrancar un ejemplar de tajinaste rojo (Echium wildpretii) y recolectar varias piedras en la zona de Tabonal Negro, dentro del Parque Nacional del Teide.

El aviso fue dado por los Guardias Rurales, que habrían alertado a los agentes desplazados hasta el lugar. Una vez allí, se comprobó que la pareja, un matrimonio de mediana edad de origen alemán, había desgajado el tajinaste y portaba además varias piedras de la zona, según ha informado el área de Medio Natural en sus perfiles sociales.

Tras el decomiso del material, se procedió a su identificación y al levantamiento de la correspondiente acta de infracción. Los denunciados se enfrentan ahora a sanciones que podrían alcanzar los 1.500 euros.

Desde el Cabildo de Tenerife se ha recordado la importancia de conservar y los espacios naturales en la isla.