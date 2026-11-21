Acto de 1ºCAN-CC en Gáldar - CEDIDOP OR 1ºCAN-CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Primero Canarias-Coalición Canaria (1ºCAN-CC) por la provincia de Las Palmas, Teodoro Sosa, ha insistido en la necesidad de que Canarias tenga una voz "fuerte y unidad" en Madrid para poder defender al archipiélago.

Durante un acto electoral celebrado en Gáldar (Gran Canaria) que contó con un millar de asistentes, el aspirante abogó por "una mirada local, construida desde abajo, que permita defender cada una de sus realidades insulares ·y convertir las demandas de esta tierra en soluciones concretas".

Sosa, que ondeó la bandera de El Hierro durante su intervención, destacó que "nos presentamos con energía a esta última semana en la que nos jugamos mucho, en el que hago un llamamiento a quien tenga sentimiento, espíritu, arraigo canario acuda el domingo a defender nuestros intereses porque yo seré la voz, pero sin el apoyo de los ciudadanos de aquí, nada se conseguirá".

Aquí, puso como ejemplo que "sin nuestra presencia estaremos silenciados en el Congreso de los Diputados, estarán representados otros, los rojos o los azules, los que se enfrentan permanentemente y no hablarán de Canarias, como no han hablado en los debates".

"Nosotros solo tenemos una obediencia, la obediencia canaria, la de nuestra gente, la de nuestros vecinos, la de nuestros pueblos y la de nuestras comarcas", concluyó.

Por su parte, la número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, María Fernández, destacó que "a veces, en política, lo más importante no está en los grandes titulares, sino en la letra pequeña".

"Y para Canarias esa letra pequeña significa cosas muy concretas: garantizar la gratuidad del transporte público, conseguir que los fondos para vivienda se repartan teniendo en cuenta nuestra población real y que el Estado compense el 100% del coste del transporte de mercancías hasta la isla de destino final", expuso.

CLAVIJO: "TENEMOS UNA CAUSA, Y ES CANARIAS"

Mientras, el, presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, subrayó que "tenemos una causa y la causa es Canarias y la defensa de los logros que a lo largo de la historia hemos conseguido".

"En Gáldar, en el núcleo de donde ha salido nuestro candidato, donde para él las estadísticas no son números sino rostros, estoy absolutamente convencido de que el resultado después de tanto trabajo, va a ser un resultado de éxito la noche electoral y vamos a tener a Teo y a María en el Congreso haciendo lo que solo ellos pueden hacer: defender Canarias", concluyó.