STEAM Future 2026 acerca en Tenerife a más de 1.500 estudiantes al tejido empresarial y social de Canarias

STEAM Future 2026, en el Auditorio de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), han celebrado este jueves una nueva edición de STEAM Future 2026 en el Auditorio de Tenerife. La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre el talento joven y el ecosistema empresarial y social.

La jornada reunió a más de 1.500 estudiantes y 150 docentes procedentes de 35 centros educativos de Canarias, que presentaron un total de 63 proyectos desarrollados a lo largo del curso escolar mediante procesos de investigación, diseño y trabajo colaborativo, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

En esta edición participaron 24 centros educativos de Tenerife y otros 11 centros procedentes de distintas islas del archipiélago: La Palma (2), Gran Canaria (4), El Hierro (1), Fuerteventura (3) y Lanzarote (1), consolidando así el carácter regional del encuentro.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, asistió al evento acompañada por el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez; el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina Hernández; el viceconsejero de Educación del Gobierno, José Manuel Cabrera Delgado, y la directora gerente de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Olga Martín.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha felicitado a todos los participantes y los premiados destacando que "cada prototipo, cada solución tecnológica que han presentado los protagonistas de esta celebración es fruto de la curiosidad, del trabajo en equipo, de la capacidad que demuestran para imaginar soluciones a desafíos reales".

Dávila ha precisado que "este esfuerzo realizado es también un ejemplo de responsabilidad, insistencia y compromiso", añadiendo que "la innovación no es solo tecnología; es capacidad de soñar, de colaborar y de actuar para construir un futuro mejor". Ha resaltado, además, que iniciativas como ésta demuestran que "el talento joven tiene el potencial de ser protagonista en la innovación y la tecnología a nivel nacional e internacional".

El consejero insular Juan José Martínez ha concretado que iniciativas como STEAM Future conectan el talento joven con el ecosistema innovador y empresarial de la isla. A través de dinámicas como Pitch Dating, el alumnado tiene la oportunidad de presentar sus proyectos ante empresas, entidades e instituciones colaboradoras que forman parte del entorno de PCTT, generando espacios de aprendizaje, inspiración y futuras oportunidades profesionales en sectores estratégicos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación.

EDICIÓN 2026

STEAM Future 2026 apostó por el formato de feria de innovación, con 63 stands distribuidos en distintos espacios del Auditorio, donde el público pudo interactuar con las iniciativas creadas en las aulas y conocer de primera mano el talento emergente de Canarias.

Los proyectos abordaron desafíos sociales y medioambientales desde una perspectiva innovadora, integrando herramientas como robótica, programación, diseño 3D, plataformas digitales, videojuegos, experiencias inmersivas y soluciones tecnológicas sostenibles. A través de las disciplinas STEAM -Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas-, el programa continúa impulsando vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, fomentando además el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo.

Uno de los espacios más destacados de la jornada volvió a ser la dinámica Pitch Dating, diseñada para conectar al alumnado con representantes de empresas, entidades e instituciones colaboradoras. Mediante encuentros breves, los equipos participantes pudieron presentar sus proyectos, recibir asesoramiento especializado y generar oportunidades de colaboración futura.