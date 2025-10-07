STEC-IC convoca una huelga en la educación canaria para exigir el fin de la invasión de Gaza

Una bandera palestina durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’
Una bandera palestina durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’ - Ananda Manjón - Europa Press
Europa Press Islas Canarias
martes, 7 octubre 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El STEC-IC ha acordado convocar una huelga general de 24 horas para el próximo 15 de octubre en el sector educativo de Canarias para exigir "poner fin a la política genocida que se viene desarrollando en Gaza desde que comenzó la actual ofensiva militar hace ya dos años".

Esta exigencia se suma a otras como la imposición de un alto el fuego inmediato, el final de la venta de armas a Israel, la ruptura de relaciones económicas, comerciales o de cualquier otra índole, el fin de la "ocupación ilegal" de los territorios de Gaza y Cisjordania y el respeto a los derechos humanos de la población civil palestina.

En las últimas semanas, indica en una nota, se ha producido un "incremento sustancial" de las movilizaciones de solidaridad y el movimiento se ha extendido como "mancha de aceite, abarcando todos los territorios y sectores profesionales, ha llegado al mundo rural, ha crecido geográficamente alcanzando a numerosos pueblos y ciudades y ha conocido un significativo rejuvenecimiento de la protesta".

Desde el sindicato apuntan que llevan dos años pidiendo "pasos efectivos y concretos" al Gobierno central "que pongan fin a las políticas arbitrarias de Israel, quien desconoce los derechos de la población civil reconocidos en el derecho internacional".

De hecho, este conjunto de políticas "autoritarias, violentas y discriminatorias" ha motivado la petición de que sea la Corte Penal Internacional "quien siente en el banquillo y juzgue a los principales responsables del gobierno genocida de Benjamin Netanyahu".

El STEC-IC también hace un llamamiento para confluir en la organización de la movilización al resto de organizaciones sindicales y conformar un "frente amplio" por el respeto a los derechos humanos de cada pueblo, un rechazo a la violencia y la guerra.

