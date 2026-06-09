Suárez dice que no hay "ninguna incidencia ni polémica" en centros educativos de Canarias y niega censura ideológica

Archivo - Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha dicho este martes que en los centros educativos de las islas no hay "ninguna incidencia ni polémica" a raíz de la aplicación de una instrucción que establece el principio de neutralidad institucional en la organización de actividades.

En respuesta a preguntas de PSOE, NC-bc y Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que hay "cero polémica" pese a las "barbaridades" que se han dicho sobre la gestión de su departamento en los últimos días.

Suárez ha recordado que ya se fijaron criterios similares en enero de 2023, bajo el mandato del 'Pacto de las Flores', y ha aclarado que lo que se solicita a los centros en que las actuaciones estén basadas en el principio de neutralidad institucional sin que "lesionen" el principio de imparcialidad u objetividad.

En esa línea se ha preguntado "dónde está la censura" cuando lo que se establece es que no se pueden organizar actividades que no respeten los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas, exhibir símbolos o distribución de materiales propagandísticos que puedan generar situaciones de riesgo o alteraciones del orden público por incitar a la violencia o puedan constituir actos racistas, xenófobos o intolerantes.

Ha detallado, a modo de ejemplo, que un "influencer ultraderechista" ha dado una charla en un centro, pero también talleres de educación afectivo-sexual, otro de "Comprender Palestina", diversidad sexogenérica en el aula, un proyecto de prevención de adicciones o educar desde la empatía y la diversidad.

El consejero ha afeado a la diputada canarista Carmen Hernández que "es la buena" y los demás "los malos", subrayando que tanto la "bancada" del Gobierno como los propios centros educativos "defienden la democracia".

Ha dicho también que esta orden sirve "para evitar que el odio entre en los centros educativos de Canarias", defendiendo que existe la "libertad de expresión", tanto en las calles como en los colegios.

"En las aulas se habla de todo, sí se habla de todo. Por mucho que algunas personas no quieran verlo, ni quieran entenderlo, porque en los centros educativos de esta tierra, por lo menos los de esta tierra, lo que sí hay es libertad", ha agregado.

Suárez ha incidido en la defensa de los "derechos humanos" y entiende que lo que no puede ocurrir es que llegue a los centro "el discurso del odio, de la insolidaridad, del no a la diversidad, de no a la igualdad, de no a las familias en todos sus caracteres".

Marcos Hernández (PSOE) ha preguntado al consejero "¿quién determina qué organizaciones son neutrales y cuáles no lo son?", subrayando que "la neutralidad absoluta no existe" ya que "toda institución, toda organización social, toda política pública se fundamenta en determinados valores, principios y concepciones del mundo".

El diputado socialista cree que "quienes se presentan como neutrales no dejan de defender una determinada visión de la realidad" y esto hace que "deje de ser una garantía de imparcialidad para convertirse en un mecanismo de exclusión, es todo lo contrario a una cultura democrática".

Así, ha comentado que la escuela pública "tampoco es neutral porque está comprometida con la formación de una ciudadanía libre, crítica y democrática" y debe "proporcionar herramientas para comprender la diversidad de ideas, actualizarlas críticamente y participar en ellas de manera libre y responsable".

PSOE: "CRITERIOS VAGOS E INDETERMINADOS"

A su juicio, "la arbitrariedad es inevitable cuando los criterios son vagos e indeterminados".

En ese sentido ha apuntado que un centro educativo "debe ser un reflejo del propio pluralismo de la sociedad" teniendo como "límite" el racismo, la xenofobia o ir en contra los derechos humanos.

"Introducir categorías ambiguas, como la que se ha planteado en esto como una opción ideológica no neutral, lo que genera es más incertidumbre", ha destacado.

Carmen Hernández (NC-bc) ha acusado al consejero de practicar la "censura" al determinar qué información sale o no de los centros y remarcado que se trata de "controlar" los medios de comunicación para "manipular la opinión pública" y el funcionamiento de la escuela pública.

Ha comentado que el PP "se parece más a la extrema derecha" porque "abrazan la prioridad nacional" con lo que se da en llamar "primero los nuestros" y "luego le besarán la mano al Papa".

Asimismo ha indicado que la escuela "educa para la vida, no para la obediencia ciega" y la sociedad "necesita personas, humanidad", tal y como ha dicho León XIV en su última encíclica, por lo que ha mostrado su preocupación con la "deriva" ideológica del Gobierno.

"Rectifiquen, eliminen esa directriz, esa instrucción, trabaje en el lado correcto de la historia a favor de la defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la vida digna, de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia machista, a favor de los derechos sindicales y de los derechos civiles y que no deje que la censura entre en la escuela, está a tiempo", ha espetado a Suárez.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que el consejero tiene a la educación pública canaria "en coma" ya que la solución "no es hiperregular" sino "garantizar un derecho fundamental a la educación libre, también decidida por los padres en cuanto a la moral".

En ese sentido, entiende que la responsabilidad de Suárez es conseguir que no haya "adoctrinamiento" en las aulas ni "corromper las ideas" para convertirlas en ideología por lo que espera que las instrucciones sirvan para blindar una "educación libre de adoctrinamiento".

"No tenga miedo a hablar de historia, de biología, no tenga miedo a hablar del derecho natural. Le pido también que anteponga los intereses de los padres y de los alumnos a esas presiones que le están ejerciendo determinados colectivos", ha explicado.