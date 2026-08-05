La explosión de un tanque de combustible en Telde (Gran Canaria) deja un fallecido y dos heridos graves

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La explosión de un tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), ocurrida sobre las 12.09 horas de este miércoles, ha dejado un saldo de un fallecido y dos heridos de gravedad.

Los dos heridos, ambos con pronóstico grave, según ha confirmado la Policía Nacional, han sido trasladados a un centro hospitalario.

Actualmente se desconoce cómo se ha producido la explosión del tanque de combustible, si bien fuentes conocedoras de los hechos y consultadas por Europa Press, han indicado que había dos operarios trabajando en la parte alta de uno de estos tanques haciendo labores de soldadura.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Telde se ha informado de que en el lugar se encuentran los servicios de emergencia, que trabajan de forma coordinada para atender la situación y garantizar la seguridad en el entorno.

Por este motivo ha solicitado a la ciudadanía, a través de un comunicado, que evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial mientras continúan las labores de los equipos de intervención para no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia.