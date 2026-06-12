Suc-El Tótem One UP permite rescatar a 2 personas arrastradas por la corriente en La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sistema de seguridad Tótem One UP, instalado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, junto a la "rápida" reacción de varios bañistas ha sido "clave" para rescatar a dos personas que habían sido arrastradas por la corriente en la zona de la escollera en durante la tarde de este jueves, 11 de junio.

Los dos rescatados, un hombre y una mujer, esta última al intentar auxiliar al primero, se vieron en apuros debido al estado del mar, impidiéndole la corriente regresar a la costa por sus propios medios, según ha informado la Concejalía de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

Si bien, la "rápida reacción" de una bañista que activó el dispositivo de emergencia del Tótem One Up permitió lanzarles los salvavidas portátiles, mientras otro hombre acudía en su apoyo con una tabla de bodyboard.

Además, de forma simultánea, el propio tótem alertó automáticamente al 112, lo que permitió una rápida coordinación en el despliegue del Servicio de Bomberos y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, así como de agentes de la Policía Nacional, la Policía Canaria y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Finamente los afectados pudieron salir por la zona rocosa, presentando cortes y magulladuras leves.