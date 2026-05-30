Un conductor circulando en sentido contrario provoca un accidente en la autopista del Norte - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor kamikaze que dio positivo por drogas ha resultado herido grave este sábado al circular en sentido contrario en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) y chocar contra un turismo cuyo ocupante resultó herido leve.

Según ha informado la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, el vehículo circuló en dirección contraria desde la Avenida Benito Pérez Armas, siguió por el viaducto de la piscina municipal y se incorporó luego a la TF-5, donde colisionó con otro coche a la altura de Chamberí.

En este sentido, el kamikaze resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, mientras que el un ocupante del turismo que circulaba normal fue atendido de heridas leves.

Por su parte, el cuerpo policial capitalino ha explicado que, como consecuencia, la autopista estuvo cerrada en sentido descendente durante aproximadamente una hora.

Los agentes realizaron al conductor el test de drogas, que dio resultado positivo, y se encargaron de instruir el atestado correspondiente.