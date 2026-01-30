Sucesos.- Detienen a seis personas y desmantelan una organización que traficaba drogas en Telde (Gran Canaria)

Hachís incautado por la Policía Nacional en una operación contra la droga - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde (Gran Canaria), han desmantelado una importante organización dedicada al tráfico de drogas en el puerto deportivo de Taliarte con la detención de seis personas.

La operación, bajo el nombre de "Anhilus", se ha desarrollado después de una investigación que finalizó en la madrugada del 2 de noviembre de 2025, cuando agentes policiales detectaron la descarga de una embarcación tipo pesquero en el citado puerto deportivo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Esto hizo que, en el momento del alijo, los policías intervinieran de forma inmediata, procediendo a la detención in situ de cuatro personas que participaban directamente en la descarga de la droga.

SUPERA LOS 5 MILLONES EN EL MERCADO

En esta intervención se incautaron 64 fardos de polen de hachís, con un peso bruto aproximado de 2.800 kilogramos, que estaban siendo trasladados desde la embarcación a un vehículo tipo furgón. La droga intervenida tendría una valoración estimada en el mercado ilícito superior a los 5 millones de euros.

Estas primeras detenciones permitieron a los agentes continuar con la investigación, lo que le permitió esclarecer la participación de otros dos miembros del grupo, por lo que el número total de arrestados se ha elevado a seis.

Todos los detenidos han sido arrestados como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La autoridad judicial competente que dirige la investigación ha decretado el secreto de sumario del procedimiento, así como el ingreso en prisión de los seis detenidos.