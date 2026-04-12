Suecia intercepta en el Mar Báltico un buque que se dirigía a Gran Canaria por vertir residuos de manera ilegal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Suecia ha interceptado en la mañana de este domingo en el Mar Báltico al buque granelero 'Hui Yuan', que procedía de Rusia y se dirigía a Gran Canaria, por vertir al océano residuos de carbón de manera ilegal.

Así lo ha informado la Guardia Costera sueca en un comunicado en el que agrega que una de sus aeronaves que realizaba tareas de vigilancia en la zona descubrió al barco, de 225 metros de eslora y bandera panameña, mientras realizaba un presunto vertido.

Por ello, ante lo que podría ser una infracción del Código Ambiental, el buque 'KBV 003' abordó con el permiso de la Fiscalía al 'Hui Yuan' sobre la 08.00 horas de este domingo en las afueras de ciudad de Ystad.

Al respecto, el subdirector del departamento de operaciones, Daniel Stenling, ha comentado que "el sector marítimo debe saber que las autoridades suecas colaboran para mantener el orden en el mar".

"Actuamos para aumentar la seguridad marítima y proteger el medio ambiente, por lo que si detectamos un buque sospechoso, intervenimos en función de las condiciones imperantes", aseguró.

Finalmente, las autoridades suecas iniciaron una investigación preliminar y el fiscal ha llevado a cabo un interrogatorio ante la sospecha de una violación del Código Ambiental.

Por su parte, la Guardia Costera ha indicado que el capitán del 'Hui Yuan' ha admitido haber infringido las normas y ha depositado una suma de dinero para futuras multas, por lo que Suecia ha permitido que el buque abandone el país.