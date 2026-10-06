El Supremo inadmite un recurso del Cabildo y también da por caducada la declaración ambiental del Circuito del Motor

Archivo - Maqueta del circuito del motor de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del Cabildo de Tenerife sobre uno de los cuatro proyectos que componen el Circuito del Motor y da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Según ha divulgado ATAN este martes, la providencia del pasado 30 de septiembre expone el reproche del Supremo a la falta de fundamentación y carencia de interés casacional e impone las costas a la corporación insular.

"La resolución es firme, queda confirmado lo que ATAN lleva años denunciando, la DIA del circuito está caducada y el proyecto carece de cobertura ambiental y por tanto legal, el Circuito del Motor es contrario a la ley", señala la organización en una nota.

En esa línea apunta que "nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía" pues ya fue advertido por ATAN en 2022 en el trámite de alegaciones más los propios técnicos del Cabildo el Defensor del Pueblo en enero de 2024 cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad y después los juzgados en primera instancia y el TSJC en apelación.

"A pesar de todo ello, el Cabildo siguió adelante, tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín. Siguió adelante tras las primeras sentencias en contra. Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad. Lo hizo con un único objetivo, imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales", comenta la organización.

En su opinión, no se trata de una "equivocación" sino de una "estrategia deliberada de desprecio a la legalidad en la que tienen metida la isla al completo".

Así, apunta que "Rosa Dávila y su partido mienten cuando hablan de proteger el territorio de Tenerife, sus hechos los desmienten, han antepuesto un proyecto ilegal al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones".

DESPILFARRO DE MILLONES DE EUROS

Por ello considera que el Cabildo es "responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental causado y por el despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta".

ATAN recuerda que el Cabildo dividió el Circuito del Motor en cuatro proyectos distintos, y esta providencia del Tribunal Supremo es la primera resolución firme, sin posibilidad de recurso, sobre uno de ellos, el proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables.

No obstante, quedan otros tres procedimientos pendientes, el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al Plan de Defensa contra Avenidas y el proyecto modificado de la pista de velocidad.

Ante esta situación, la organización exige al Cabildo de Tenerife la paralización inmediata de las obras, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas.

"El Cabildo de Tenerife debe parar las obras inmediatamente o declararse de una vez por todas y públicamente fuera de la ley, contrario a la justicia y enemigo de esta isla", expone.