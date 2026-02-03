Un surfista, en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en Arona

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un surfista de 40 años ha sido ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en Arona.

Los hechos se produjeron a las 13.21 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un surfista rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria en la playa de Troya.

Socorristas y bañistas iniciaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar al afectado en el lugar y personal del SUC continuó con la reanimación avanzada, revirtió la parada cardiorrespiratoria y trasladó al afectado hasta el hospital, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo.