Tamara Raya, candidata electoral del PSOE al Cabildo de Tenerife

Tamara Raya, secretaria general del PSOE de Tenerife - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Tenerife y diputada autonómica, Tamara Raya, ha sido proclamada candidata al Cabildo de Tenerife y encabezará la lista electoral en las próximas elecciones insulares.

Raya afronta esta nueva etapa con el objetivo de recuperar el Gobierno del Cabildo y construir una alternativa al actual pacto de Coalición Canaria y Partido Popular.

"Gobernar, más allá de anunciar, tiene que suponer ejecutar y solucionar. Me presento con un proyecto y con un equipo para ofrecer soluciones reales a los problemas de Tenerife", ha señalado en una nota.

La candidata socialista situará entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la movilidad, las infraestructuras sociosanitarias para mayores y dependientes y la protección de los espacios naturales, el mar y las playas.

"No me presento solo para señalar lo que no se ha hecho. Me presento para gobernar Tenerife y mejorar la vida de la gente", ha afirmado.

Raya ha defendido también un Cabildo que "escuche y trabaje" de la mano de los 31 municipios para responder a las necesidades de toda la isla.

"Frente a la continuidad, Tenerife necesita una opción innovadora, capaz de ejecutar y construir una nueva mayoría social alrededor de soluciones concretas", ha concluido.