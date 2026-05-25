Tarife (PP) exige el "mismo trato" entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria durante la visita del Papa

Archivo - Carlos Tarife (PP de Canarias) - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP), ha exigido este lunes el "mismo trato" para la capital tinerfeña y Las Palmas de Gran Canaria durante la visita del Papa León XIV.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha comentado que "no es normal" que se trabaje en una ciudad en una recepción oficial a la "corporación completa" y en otra no, según ha tenido conocimiento de forma no oficial.

"Me gustaría que si este mensaje llega, que creo que puede llegar, pues llegue bien. Yo creo que si en Las Palmas ocurren una serie de cosas con la visita del Papa, en Tenerife tenemos el mismo derecho a que ocurran las mismas cosas con la visita del Papa", ha destacado.

Tarife ha insistido en que "no tiene ningún sentido" que León XIV vaya a las dos capitales de Canarias y en una "haga unas cosas y en otra, otras". "Yo espero que esto no sea así, pero desde luego lo que queremos es que sea un día que puedan disfrutar los tinerfeños y chicharreros", ha agregado.

En esa línea ha comentado que la visita del Papa "es una bendición" para Santa Cruz de Tenerife, ha avanzado que se prepara "un pequeño detalle" y que confía en que se pueda "disfrutar de un hito histórico". "Va a ser algo que va a quedar en la retina de todos los chicharreros y chicharreras", ha señalado.