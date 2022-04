TEA acoge este fin de semana el festival de diversidad 'Pliegue 5'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra este viernes y el sábado 'Pliegue 5', un encuentro de editoriales, librerías, archivos y artistas nacionales e internacionales cuyas publicaciones experimentales o artísticas exploran nuevos formatos en la edición y donde el público podrá consultar y conocer nuevos proyectos de la mano de los propios autores.

Este festival, organizado por Onda Corta. Laboratorio de documentación de TEA y La Raya (un proyecto cultural multidimensional, queer y feminista con énfasis en inclusión), será un espacio seguro en el que se acoja la diversidad y se cuide su fluidez, con la finalidad de convertirse en un punto de encuentro afín entre colectivos y aliados para promocionar el desarrollo de actividades, diálogos y espacios abiertamente queer, antirracistas, antifascistas y transfeministas.

El sábado se realizará en la plaza de TEA una feria de autoedición en la que se podrá encontrar a la venta las publicaciones de los proyectos invitados (Antorcha ediciones, ODD KIOSK y Colectivo Ayllu), además de contar con los proyectos participantes del Open Call: una oportunidad para conocer proyectos de autoedición de la mano de sus creadores.

Además, habrá una zona de lectura con la colección-archivo de La Raya y una selección curada especialmente para la biblioteca de arte de TEA por La Raya, que pasará a formar parte de sus fondos permanentes, señala TEA en una nota.

Durante todo el evento se contará con la selección musical de Komang y el público tendrá disponible una zona chill, un sitio donde descomprimir y relajarse si se necesita desconectar.

Así, de 14.00 a 17.00 horas es la franja Chill, el momento para visitar la feria de forma tranquila, sin demasiados estímulos sensoriales.

Todas las charlas programadas contarán con interpretación de lengua de signos.

'Pliegue' arrancará el viernes a las 16.30 horas con una presentación del festival.

Después, a las 17.00 horas, la artista visual, ilustradora, directora de arte y editora de Antorcha Ediciones, Raquel Manchado, ofrecerá la conferencia '¡De aquellos barros, estos lodos!', un recorrido por la misoginia y violencia simbólica en el humor del pasado y su implicación en el presente.

APERTURA EL SÁBADO A LAS 11.00 HORAS

El sábado, a las 11.00 horas, tendrá lugar en la plaza de TEA la apertura de la feria y entre las 11.00 y las 19.30 horas se proyectará en la entrada de la biblioteca de arte el documental 'Are we there yet? / ¿Cuánto falta?'

Este trabajo recoge reflexiones sobre espacios seguros en el contexto de la autoedición.

Así, en el contexto de Pliegue 5: una diana en la espalda/Espacios seguros y autoedición, La Raya y Onda Corta Lab entrevistan a proyectos nacionales e internacionales que generan plataformas inclusivas para promover sinergias entre colectivos, y con la participación de ODD KIOSK, Snap! Clap! Club, Romancero Books, Authorrising Zine, Andrea Galaxina, VAIA VAIA, HER Feminist Festival, Evripidis Sabatis, Espineli, Onda Corta Lab y La Raya.

Este mismo día, a las 12.30 horas, Francisco Godoy (perteneciente al Colectivo Ayllu) ofrecerá una charla en la plaza de TEA titulada 'Escupir la rabia y encontrar el amor. Poéticas de la herida colonial del Colectivo Ayllu'.

Las publicaciones, camisetas y 'prints' del Colectivo Ayllu estarán a la venta durante la feria que tendrá lugar en la plaza de TEA de 11.00 a 19.30 horas.

A las 17.30 horas se celebrará un encuentro con ODD KIOSK en la Biblioteca de Arte, un proyecto 'queer' que ha encontrado en la forma de un kiosco de Barcelona el espacio para celebrar la diferencia y lo raro.

Celebran la cultura LGTBIQ+ a través de las mejores revistas independientes y una amplia selección de aproximadamente cuarenta artistas que forman parte del colectivo.

Para asistir a las charlas y presentaciones de 'Pliegue', que son gratuitas, se requiere de inscripción previa enviando un correo a actividades@teatenerife.es indicando la actividad a la que se desea asistir, nombre, DNI y un número de teléfono de contacto.