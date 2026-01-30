Telde (Gran Canaria) vuelve a abrir las playas de Salinetas y Melenara tras los informes favorables de Salud Pública

Archivo - Reabren Melenara y Salinetas (Gran Canaria) tras ser cerradas este fin de semana por el avistamiento de un tiburón - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha decretado este viernes la reapertura de las playas de Salinetas y Melenara una vez recibidos los informes favorables de Salud Pública y tras la comprobación final realizada por técnicos municipales.

Según informa el Consistorio capitalino, las playas permanecían cerradas al baño desde este miércoles, cuando se detectó un episodio puntual de contaminación marina que motivó la adopción de medidas cautelares y la prohibición temporal del uso de las zonas de baño.

Con todo, durante la mañana de este viernes se llegó a visualizar la presencia de pequeños restos de residuos en la arena, si bien estos no se correspondían con nuevos episodios de contaminación.

A lo largo del resto de la jornada no se ha vuelto a detectar ningún indicio anómalo, según las comprobaciones realizadas por el personal del servicio de Playas, Vigilancia y Socorrismo, así como por agentes de la Policía Local y la Unidron, la unidad de drones del cuerpo policial.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que las inspecciones efectuadas confirman que las condiciones sanitarias y de seguridad son aptas, motivo por el cual ha procedido a firmar el decreto de apertura.