Telefónica España ve "mayor avance" de Canarias en telecomunicaciones y tiene más "resiliencia" que antes del apagón

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa - Juanma Jiménez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha certificado este viernes que Canarias presenta un "mayor avance" en el desarrollo de las telecomunicaciones que otras regiones de España y valorado que tiene más "resiliencia" tras el último apagón nacional, que dejó inoperativas en las islas las comunicaciones.

En un desayuno informativo organizado por APD Canarias ha destacado que se ha hecho un "esfuerzo importante" en coordinación con el Gobierno de Canarias hasta el punto de que el archipiélago está en una "situación muy buena para aprovechar toda la tendencia al cambio" que se impone ante la aparición de la Inteligencia Artificial.

En ese sentido ha comentado que la compañía ha desplegado un plan estratégico con mejora de las infraestructuras, la evolución de las redes 5G y la red de fibra o disponer de una red de datos en todo el país para dar servicios de Inteligencia Artificial, remarcando que en Canarias se están implantando dos centros para dar apoyo a los sistemas industriales.

En cuanto al apagón, y aunque Canarias tiene un sistema eléctrico aislado, la red de telecomunicaciones quedó aislada porque dependía de la nacional, y fueron "días extremadamente duros y una prueba de fuego para toda la infraestructura".

A partir de ese momento, ha relatado, se lanzó un plan de acción con medidas de "urgencia" como que el núcleo de operaciones "tenga autonomía entre las islas" y no esté vinculado a la Península; una "revisión" de la capacidad de autonomía; doblar redes por si se cae una que se pueda seguir operando, fortalecer los cables submarinos y que los servicios críticos "sigan operando".

Ochoa ha valorado también que hay "más sensibilidad" en cuanto a la colaboración público-privada, poniendo como ejemplo el despliegue del nuevo cable submarino.

Ha detallado que la apuesta de la compañía por las islas "es total", con una inversión de más de 700 millones en los últimos años, el despliegue de nuevas infraestructuras, la apuesta por la "resiliencia" del sistema, el desarrollo digital de las empresas o proyectos 'smart city' vinculados a reforzar la sostenibilidad y la gestión de datos turísticos.

En esa línea ha resaltado el desarrollo en la creación de contenidos en el ámbito audiovisual, que cada vez "tiene más impacto" en Canarias, con más de 1.500 empleos directos en 2025, poniendo sobre la mesa el ejemplo de la serie 'Hierro', rodada en la isla y con un 50% del personal canario y un 85% de los trabajadores de la industria auxiliar.

Ha insistido en la "apuesta por el talento" y en trabajar en todos los ámbitos, como en la Cátedra suscrita con la Ulpgc para desarrollar tecnologías de digitalización.