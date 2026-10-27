El Templo Masónico de Tenerife, declarado 'Lugar de Memoria Democrática'

Archivo - Templo masónico de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que declara el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife como 'Lugar de Memoria Democrática'.

El inmueble, rehabilitado recientemente tras una inversión de unos tres millones de euros y que está abierto al público, fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 6 de noviembre de 2007 y posteriormente, el 11 de abril de 2024, al amparo de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica del Gobierno de Canarias acordó, por unanimidad, iniciar el procedimiento para declarar el templo masónico como Monumento de la Memoria Histórica de Canarias.

Posteriormente, el 9 de enero de 2025 fue suscrito el protocolo general de actuación entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de promover la investigación, divulgación y pedagogía pública sobre la historia de la masonería en Canarias y España.

El templo inició su construcción en 1899 para albergar la sede de la Logia de Añaza y está considerado como el mayor centro de la masonería en España hasta la ocupación militar de 1936.

Presenta una fachada de inspiración egipcia que exterioriza diversos elementos de simbología masónica y que, pese al deterioro sufrido con el paso del tiempo, ha conservado esencialmente su configuración desde la conclusión de las obras de ornamentación en 1923.

ESCUELA, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

El templo no fue solo sede de ceremonias masónicas pues la logia Añaza creó en 1909 una escuela laica que impartía clases gratuitas a adultos, aplicando un programa de estudios que respondía a las corrientes pedagógicas progresistas de la época y organizó conferencias y otras actividades de educación no reglada, como la impresión de un periódico en el que se difundían valores de progreso.

Un día después del Golpe de Estado, recoge la resolución del ministerio, un grupo paramilitar allanó el templo masónico y se incautó de todos los archivos y documentación masónica, que posteriormente serían enviados a Salamanca por el teniente coronel Del Campo Tabernilla, nombrado por los golpistas juez especial para perseguir la masonería.

Además, a través de Falange Española, se organizaban visitas guidas con relatos "tergiversados" que generaron "pánico y miedo" e la población al extenderse la creencia de que en el templo se llevaban a cabo sacrificios de niños y rituales de brujería.

Tras ser sede de Falange hasta 1939, con la promulgación de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo en 1940, el templo pasó a convertirse en centro de interrogatorios y torturas, algo que quedó acreditado con la aparición de restos humanos en 2009.

Con todo, el ministerio considera que esta declaración sirve para honrar a las víctimas pertenecientes a la masonería, así como a todas las víctimas canarias del golpe militar de 1936 y la posterior represión de la dictadura franquista.