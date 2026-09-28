Tenerife acoge la décima edición del 'Salón del Automóvil de Canarias' con 40 marcas y 74 expositores

Presentación de la décima edición del Salón del Automóvil de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife se convertirá entre el 1 y el 4 de octubre en el gran punto de encuentro del mundo del motor con la celebración del 'X Salón del Automóvil de Canarias' con la participación de 40 marcas en 75 stands.

El Salón Noble del Cabildo acogió en la mañana de este lunes la presentación de este evento con la presencia del consejero de Industria y vicepresidente de la Institución Ferial, Manuel Fernández, el director general de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias, Alexis Oliva, y el vicepresidente de Frepica, Rafael Pombriego.

Durante su intervención, Manuel Fernández destacó que "el Salón del Automóvil de Canarias se ha consolidado en su décima edición como un escaparate de referencia indiscutible para la innovación, la sostenibilidad y el dinamismo del sector en las islas".

Además, acogiendo este evento, dijo, "el Recinto Ferial sigue perfilándose como una herramienta a disposición del tejido productivo canario, apoyando iniciativas que impulsan la actividad económica y tecnológica y que ofrecen a la ciudadanía y a los profesionales un espacio inmejorable para conocer las nuevas tendencias de movilidad que marcarán el futuro de nuestra industria".

Por su parte, el director general de Promoción y Diversificación Económica, Alexis Oliva, aseguró que "el sector del automóvil es fundamental para Canarias, puesto que supone el 4% del PIB, generando más de 18.000 empleos en las islas".

Oliva destacó también "el número de empresas vinculadas al sector del automóvil que van a participar en esta iniciativa, que pone de manifiesto el peso económico del sector".

Rafael Pombriego, vicepresidente de Frepica, puso en valor que "un total de 25 marcas van a participar en la décima edición del Salón del Automóvil, vinculadas al sector de forma directa y a su industria auxiliar".

El evento, señaló, "llega con la vocación de ofrecer a los visitantes una visión amplia y actualizada del mercado, los visitantes tendrán la oportunidad de ver y comparar las principales novedades en un único espacio, resultando una ocasión especialmente interesante para quienes estén pensando en adquirir un vehículo y deseen conocer las diferentes alternativas disponibles y descubrir las tendencias que están transformando el sector".

La evolución tecnológica del automóvil tendrá un papel destacado en esta edición.

Las nuevas motorizaciones, la electrificación, los sistemas de seguridad, la conectividad y las nuevas soluciones de movilidad podrán conocerse de cerca.

Asimismo, el Salón contará con una amplia representación de empresas relacionadas con la industria auxiliar y los servicios vinculados, completando una oferta que permite al visitante adentrarse en todas las áreas del mundo del motor.