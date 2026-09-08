Tenerife acoge este miércoles la inauguración del dique flotante de Hidramar

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, inaugura este miércoles a las 12.00 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el nuevo dique flotante Hidramar Ultra 22000 del grupo Hidramar.

La instalación lleva atracada desde abril en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía de unas 10.000 millas desde Shanghai (China) y tiene una capacidad para varar buques de hasta 180 metros de eslora y 22.000 toneladas.

Este proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea en España a través del Feder e incentivos regionales del Gobierno de España, señala la compañía en una nota.

La infraestructura, de 240 metros de longitud total y 48 metros de manga exterior, permitirá cubrir una franja de mercado hasta ahora desatendida en el archipiélago, especialmente en el segmento de buques tipo 'Panamax', barcos de carga con las dimensiones máximas de 32,3 metros de manga para poder cruzar el canal panameño.