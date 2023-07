Tenerife acoge la próxima semana unas jornadas europeas sobre videojuegos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Deporte, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, ha organizado las jornadas 'Cultura y Videojuegos: Jornadas de políticas europeas sobre el videojuego y entornos virtuales' que tendrán lugar los días 12 y 13 de julio en Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en Santa Cruz de Tenerife.

Con este encuentro, de carácter profesional y proyección internacional, el Ministerio de Cultura y Deporte celebra la primera de un conjunto de reuniones técnicas que se desarrollarán, en los ámbitos de la cultura y el deporte, a lo largo de los seis meses que España ostenta la presidencia de la Unión Europea.

El evento reúne a profesionales de la industria y a representantes de estados miembros e instituciones europeas, así como del ámbito asociativo y académico vinculados al sector, en torno a diferentes mesas de debate en las que se abordarán temáticas como el valor cultural del sector de los videojuegos, su fomento a través de políticas públicas, la atracción de talento o la existencia y futuro de los mundos virtuales.

Además, durante las jornadas se presentarán los principales resultados del proyecto piloto 'Understanding the Value of a European Games Society', impulsado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y ejecutado por un consorcio liderado por Ecorys.

El sector de los videojuegos es una de las industrias creativas y culturales más dinámicas que se están consolidando a nivel internacional, ofreciendo infinitas posibilidades de desarrollo, señalan desde el ministerio en una nota.

Fue declarado industria cultural por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en el año 2009, y desde entonces ha sido incluido en los sucesivos planes de fomento de las industrias culturales y creativas elaborados por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Además, a petición de España, el Consejo de la Unión Europea incluyó en 2022 la industria del videojuego dentro de los sectores creativos prioritarios para Europa.

En concreto, Europa representa uno de los principales mercados internacionales de videojuegos, con un valor cercano a los 23.480 millones de euros en 2022.

Además, se estima que 4.600 empresas dedican su actividad a esta industria, contribuyendo a un mercado mundial que se encuentra en constante crecimiento y que en 2022 presentó unos ingresos de 179.000 millones de euros.

Por su parte, el mercado español constituye el quinto mercado de videojuegos de Europa.

Desde el Ministerio de Cultura y Deporte se está realizando una "fuerte apuesta" por impulsar y fortalecer el sector, trabajando para dar respuesta a algunos de sus retos actuales, entre ellos mejorar los sistemas de financiación, reducir la polarización empresarial, mejorar la competitividad de la industria española en el mercado internacional o reducir la brecha de género, uno de los principales desafíos del sector.