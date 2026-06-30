Tenerife acogerá en octubre la segunda edición del congreso de sistemas eléctricos aislados

Presentación del congreso de sistemas eléctricos aislados - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Industria del Cabildo de Tenerife ultima los preparativos para la celebración del 'II Congreso de Sistemas Eléctricos Aislados' tras la primera edición celebrada en 2024.

La iniciativa fue presentada este martes en un acto presidido por el consejero de Industria, Manuel Fernández, que estuvo acompañado por el gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (entidad coorganizadora del evento), Jesús Artemio González, y la jefa de servicio de Industria, Yaiza Suárez.

El Congreso se celebrará los días 15 y 16 de octubre en el Auditorio de Tenerife, reuniendo a expertos internacionales, gestores de redes, académicos y representantes públicos, con un objetivo central, acelerar un modelo energético robusto, seguro y descarbonizado para los territorios insulares.

Durante la presentación, el consejero de Industria incidió en que "el aislamiento geográfico de Tenerife y de Canarias obliga a las administraciones a liderar debates técnicos de vanguardia, puesto que la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico ya no admite esperas".

Este segundo Congreso, aseguró Fernández, "no nace solo para analizar la teoría, sino para impulsar soluciones tangibles, tecnologías de almacenamiento avanzadas e infraestructuras que mitiguen el riesgo de ceros energéticos, consolidando Tenerife como el centro neurálgico del conocimiento en sistemas aislados y ser la punta de lanza hacia una transición energética real que garantice el suministro a nuestra ciudadanía y empresas".

Por su parte, el gerente y representante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Artemio González, hizo hincapié en "la necesidad de crear puentes sólidos entre el conocimiento experto y las políticas públicas" y adelantó que "uno de los aspectos más relevantes que se debatirán es el reto de integrar energías renovables masivas de forma estable en una red pequeña y aislada".

En este congreso, apuntó, "ponemos a disposición del tejido social e institucional el talento técnico necesario para diseñar un sistema resiliente, seguro y plenamente eficiente que resuelva las necesidades del presente y aseguro el futuro energético de las islas".

El II Congreso de Sistemas Eléctricos Aislados contará con mesas redondas y ponencias que analizarán casos de éxito internacionales (como la gestión de renovables en mercados norteamericanos o las aplicaciones de la geotermia) y debates de máxima actualidad canaria, incluyendo el impacto regulatorio del sector energético en territorios ultraperiféricos.