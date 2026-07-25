Tenerife acumula más de 4.500 pequeños terremotos en su decimoquinto 'enjambre sísmico' desde 2016

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) detalla que Tenerife acumula más de 4.500 pequeños terremotos desde el pasado miércoles, cuando se inició el decimoquinto 'enjambre sísmico' desde 2016.

La mayoría de estos eventos híbridos presenta una amplitud muy pequeña por lo que apenas son visibles en los sismogramas individuales aunque en algunos momentos se han registrado más de 300 eventos en una sola hora.

Involcan detalla que esta actividad sísmica se localiza al suroeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

En el caso de los eventos híbridos, están relacionados con el movimiento de fluidos hidrotermales -mezcla de agua y dióxido de carbono a alta presión y temperatura-- que circulan a través de sistemas de fracturas en el interior del edificio volcánico y la vibración generada por estos procesos es detectada por los sismómetros instalados en superficie.

Involcan reconoce que esta episodio es anómalo y el más largo desde que se reinició la actividad pero al mismo tiempo precisa que en los sistemas volcánicos es "normal" que existan periodos de mayor actividad alternados con otros de "relativa calma".

Así, sostiene que la interpretación "más probable" es que este episodio esté asociado al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior del sistema volcánico de Tenerife.

Estos fluidos pueden liberarse de zonas profundas asociadas al sistema magmático y, durante su ascenso a través de las fracturas, generar este tipo de señales sísmicas.

No obstante, precisa que este episodio no modifica la probabilidad de que se produzca una erupción volcánica a corto o medio plazo (semanas o meses), que "continúa siendo baja", según el conocimiento científico actual del sistema volcánico de Tenerife.

Para tener un escenario preeruptivo indica que debe de haber un incremento significativo de la sismicidad volcano-tectónica, una migración progresiva de los hipocentros con el paso del tiempo, una deformación del terreno más rápida y de mayor magnitud y registrar cambios importantes tanto en la cantidad como en la composición de los gases volcánicos emitidos.