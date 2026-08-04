Tenerife contará a partir de septiembre con su primera Escuela de Atletismo en silla de ruedas

Atletismo en silla de ruedas - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT) acogerá desde septiembre la primera Escuela de Atletismo en silla de ruedas de la isla, una iniciativa de 'Atletas Sin Fronteras' que tendrá su sede en esta instalación del Cabildo gestionada por la empresa pública Ideco.

La actividad comenzará con una sesión semanal, los lunes por la mañana, dirigida por un entrenador de la asociación, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

La escuela dará sus primeros pasos con un grupo reducido de alumnos, aunque tiene la intención de incorporar progresivamente más participantes y ampliar su actividad a medida que aumente la demanda.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha valorado la elección del CIAT como sede de esta nueva escuela, ya que "una instalación preparada y accesible es fundamental para que proyectos como este puedan ponerse en marcha y tener continuidad".

"Desde el Cabildo de Tenerife queremos facilitar que 'Atletas Sin Fronteras' pueda desarrollar esta iniciativa en las mejores condiciones y que las personas interesadas en el atletismo en silla de ruedas dispongan de un espacio adecuado donde iniciarse, entrenar y avanzar en este deporte", ha señalado Moliné.

CESIÓN DE INSTALACIONES

El CIAT cederá, asimismo, sus instalaciones para el desarrollo de las sesiones. El centro reúne las condiciones necesarias para acoger tanto el entrenamiento habitual de clubes y deportistas como iniciativas que permiten acercar esta disciplina a nuevos participantes como sucede con su Escuela de Atletismo o la Escuela de Lanzamientos.

Atletas Sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y de diferentes iniciativas educativas y sociales. La entidad desarrolla actividades de deporte adaptado e inclusivo, acciones de sensibilización y proyectos dirigidos a eliminar barreras y facilitar la participación de todas las personas.