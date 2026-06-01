Tenerife se convierte esta semana en sede del cine y las series españolas con el festival 'Lo Que Viene'

Presentación del festival de cine y series 'Lo Que Viene' - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acogido este lunes la presentación oficial del séptimo Festival de Cine y Series 'Lo Que Viene' Tenerife 2026, que se desarrollará en La Recova y en el TEA-Tenerife Espacio de las Artes desde esta tarde y hasta el jueves.

Esta iniciativa de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (impulsores de los Premios Feroz) constituye uno de los principales puntos de encuentro entre la prensa especializada en cine y series y destacados agentes de la industria audiovisual nacional.

La rueda de prensa contó con la participación de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juanjo Martínez; la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), Alicia García de Francisco; la actriz Carla Quílez, galardonada en la primera edición de los Premios Lo Que Viene 2026; el actor Iván Pellicer, galardonado en la primera edición de los Premios Lo Que Viene 2026; y el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, por parte de Promotur.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la relevancia de acoger un evento de estas características para posicionar a la isla como referente cultural y audiovisual.

"Tenerife vuelve a situarse en el centro de la creación audiovisual nacional acogiendo un festival que conecta talento, industria y público. 'Lo Que Viene' representa una oportunidad extraordinaria para seguir consolidando nuestra isla como un espacio de referencia para la cultura, el cine y las series", señaló Dávila.

Asimismo, indicó que "la celebración de este festival supone también una importante proyección exterior para Tenerife y un impulso al tejido creativo y económico vinculado al sector audiovisual".

En total participarán más de 200 inscritos en las jornadas de prensa e industria, de los cuales un 75% vienen de la Península y se espera la participación de más de 2.000 tinerfeños en las distintas actividades abiertas al público.

Por su parte, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juanjo Martínez, subrayó la apuesta del Cabildo por impulsar iniciativas vinculadas a la innovación y a las industrias creativas.

"La industria audiovisual es hoy un motor de innovación, generación de empleo y diversificación económica. Desde el Cabildo continuamos apoyando proyectos que fortalecen el ecosistema creativo de Tenerife y generan nuevas oportunidades para nuestros profesionales y empresas", explicó Martínez.

En esa línea añadió que "'Lo Que Viene' permite además acercar al público tinerfeño contenidos de primer nivel y fomentar espacios de diálogo entre creadores, periodistas y profesionales de la industria".

Alicia García de Francisco, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, ha señalado que "Lo Que Viene nació en 2018 por el deseo de la AICE de ampliar sus actividades y de crear un espacio de encuentro entre la industria y la prensa, de manera más relajada y sin las prisas del día a día, propiciando que surgieran debates interesantes y útiles para todos los que participaban".

Además, aunque confirmó que los 'Premios Feroz' se volverán a celebrar en Pontevedra, no descartó que puedan llegar algún a Tenerife --la presidenta del Cabildo les abrió la puerta--.

Así, "tras un paréntesis de dos años, regresamos aún con más ganas en 2025, aquí en Tenerife, donde nos han acogido con la calidez característica de esta tierra, y a esta segunda edición tinerfeña, llegamos con importantes novedades: Los Premios Lo que Viene y el Laboratorio de series Lo Que Viene-Feroz".

Prieto ha indicado que el festival es un "foro profesional" que reúne en Tenerife, a prensa especializada, agentes del sector y productoras de referencia y que "encaja plenamente" con la estrategia de patrocinio que busca reforzar la proyección de la marca Islas Canarias.

ACOGIDA INCREÍBLE

Carla Quílez ha recordado que estuvo dos semanas en la isla rodando 'Yakarta' "y la verdad que la acogida fue increíble, igual que ahora en el festival" y se ha mostrado "agradecida y contenta" por el premio porque apuntala la "ilusión" que siente por su profesión.

"Espero volver a pisar Tenerife pronto, ya sea rodando o no, estoy segura que volveré", ha indicado, destacando que trabaja "desde los 13 años" y está "contenta y orgullosa" de como se ha construido "como persona".

Iván Pellicer se ha mostrado "agradecido y muy contento" de estar en Tenerife "y que se apoye tanto a la cultura", subrayando que en el nuevo contexto audiovisual "hay más posibilidades" para trabajar y "se hacen más cosas como para un público más joven" y en una profesión "muy dura" donde "el 90% está en paro", a veces se trata de "estar en el sitio y en el lugar, es muy relativo".

Dentro de la programación se incluyen dos sesiones sobre la industria insular, 'El sector audiovisual en Canarias' en la que intervendrán Olga Martín Pascual (Directora Gerente del PCTT), Natacha Mora (Coordinadora del Área Audiovisual de Canarias del Gobierno de Canarias), Carmen Aguado (Abogada Ecija Law & Technology), Nereida Alonso (Área de comunicación, desarrollo estratégico y coordinación de proyectos de Blackout Films), Jorge Ballesteros (Jefe de la Unidad de Robótica y Automatización de ITER), y Eduardo Campoy y María Ruíz (Secuoya Content Group) y la presentación de contenidos de productoras y profesionales canarios como Jairo López de El Viaje Films, Manuel Arango de Tourmalet Films, Chedey Reyes de Jugoplastika Prod, los directores y productores Luz Sosa Contreras y Miguel Ángel Rolland, y el estudio 22DOGS VFX.

Además, por primera vez en Tenerife se desarrollarán las reuniones y mentorías de la primera edición del laboratorio de series 'Lo Que Viene-Feroz', un paso más de AICE en su compromiso con el impulso a la producción de cine y series en nuestro país.

El Laboratorio arrancará en LQV y finalizará durante las actividades previas a los Premios Feroz 2027, cuando se entregarán los 5.000 euros al proyecto vencedor.

Al terminar el festival, se anunciarán las tres propuestas que se beneficiarán de las tutorías y encuentros con profesionales de la industria que se celebrarán de junio de 2026 a enero de 2027.