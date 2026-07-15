'Tenerife Cook Music Fest' cumple cinco años y se prepara para recibir a 100.000 personas en tres días

Presentación de 'Tenerife Cook Music Fest' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Tenerife Cook Music Fest' celebra su quinto aniversario desde el jueves hasta el sábado con una previsión de asistencia que supera los 100.000 espectadores en el recinto preparado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Los detalles del festival han sido presentados este miércoles en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, junto al promotor del festival, José María de la Cova.

La programación arranca este jueves con la jornada 'Urban Mood', que ya ha agotado todas sus entradas y reunirá sobre el escenario a Don Omar, Myke Towers, Farruko e Ivy Queen.

El viernes será el turno de la jornada 'Latin Mood', encabezada por Chayanne junto a Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan.

El festival se despedirá el sábado con la jornada 'Tropical Mood', protagonizada por Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.

Durante la presentación, tanto Olga Tañón como Emily Estefan compartieron su ilusión por actuar ante el público canario en una edición tan señalada para el festival.

Rosa Dávila destacó que el 'Tenerife Cook Music Festival' "ya forma parte de la identidad cultural de la isla" y subrayó que, en esta edición, "simboliza además la alianza entre Tenerife y Puerto Rico, dos pueblos hermanos que comparten una misma forma de entender la cultura, la hospitalidad y la música".

Dávila recordó que la pasada edición generó un impacto económico superior a los 10 millones de euros en Canarias y aseguró que cada visitante "es una oportunidad para generar actividad económica, empleo y riqueza para Tenerife".

En este sentido, reafirmó el compromiso del Cabildo con un evento que proyecta una imagen de una isla "moderna, dinámica y capaz de organizar grandes acontecimientos internacionales".

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que "el 'Tenerife Cook Music Fest' se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos del calendario de eventos de la isla y constituye un magnífico ejemplo de cómo la cultura y la música se convierten en motores de promoción turística".

LA ISLA: DESTINO MODERNO

Este festival, dijo, "proyecta la imagen de Tenerife como un destino moderno, dinámico y capaz de acoger citas de primer nivel internacional" y añadió que "la celebración de eventos de esta magnitud genera un importante impacto económico en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio y el transporte, al tiempo que contribuye a diversificar la oferta turística y a atraer visitantes durante todo el año".

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apuntó que "el 'Cook Music Fest' se ha convertido en una cita ineludible en el calendario cultural de Canarias, es un escaparate internacional para nuestra ciudad y en una demostración de que Santa Cruz de Tenerife tiene la capacidad, la infraestructura y el talento humano necesarios para acoger grandes eventos de primer nivel".

Bermúdez detalló que se trata de un festival que además "trae empleo y actividad económica".

De hecho, apuntó, "solo para esta edición, el festival generará 600 puestos de trabajo directo, la mayoría de ellos ocupados por jóvenes de nuestra isla que, en muchos casos, viven aquí su primer contacto con el mercado laboral".

El promotor del festival, José María de la Cova, agradeció el respaldo institucional y destacó el significado de esta edición: "Llegar al quinto aniversario con el mayor evento privado celebrado nunca en Canarias es un motivo de enorme orgullo. Tenerife va a vivir tres noches históricas de música en directo, y eso solo es posible gracias al apoyo de las instituciones, de los patrocinadores y, sobre todo, de un público que ha hecho suyo este festival desde el primer día".

La zona portuaria acogerá un recinto de más de 60.000 metros cuadrados que, además de los conciertos, ofrecerá una noria gigante, una zona market con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios, y un área gastronómica con más de veinte puestos de cocina canaria e internacional.