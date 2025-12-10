Tenerife da luz verde al convenio de Dependencia 2025-2028 con el Gobierno de Canarias, que sumará 569 plazas más

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la vicepresidenta quinta, Águeda Fumero, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno- TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el nuevo convenio de Dependencia (2025-2028) con el Gobierno de Canarias. Con este nuevo marco jurídico y financiero, apunta la institución, las plazas de servicios sociosanitarios crecerán hasta las 569, a través de un acuerdo que prevé "más coordinación y cooperación", además de "más especialización y servicios".

A juicio de la corporación insular, este nuevo marco en Dependencia supondrá la mayor inversión de la historia, con 692 millones de euros hasta 2028, de los que el Cabildo aporta el 29%, es decir, un total de 202 millones de euros. Una vez firmado el convenio, éste tendrá carácter retroactivo, con vigencia desde el 1 de enero de 2025, según ha informado la institución en una nota.

En rueda de prensa con motivo de los acuerdos de consejo de gobierno insular, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha destacado el esfuerzo realizado desde los equipos regionales e insulares para sacar adelante esta aprobación, que tendrá carácter retroactivo una vez vigente, y donde se han "empeñado" en atender una de las principales demandas: atender la actualización de precio/plaza.

Así, el convenio de Dependencia del Gobierno canario con el Cabildo de Tenerife creará 569 nuevas plazas/servicios hasta 2028, entre ellas 124 plazas residenciales, 145 plazas relativas a centros de día y unas 300 plazas de promoción a la autonomía, según han informado desde la corporación insular.

ACTUALIZACIÓN PRECIOS

A ello se suma un "avance" en la actualización el precio/plaza, una demanda muy requerida por parte de las entidades e instituciones. "Se va a dar un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario, que refuerza el anillo insualr de servicios sociales de este Cabildo. Las entidades, por fin, contarán con unos precios adecuados para la prestación de servicios", ha añadido la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa. Así, ha precisado la dirigente insular, en materia de transportes, prácticamente "se duplica" la cuantía del anterior convenio.

A pesar de que hay nuchas tipoligías de servicios y que ello dificulta exponer una cifra media que visibilice el impacto de esta actualización, Fumero ha precisado algunos de los avances que se darán en este convenio, precisamente con ese incremento "progresivo", desde el 2025 al 2028, en algunas de las tipologías de servicios. "El incremento no se dará en su totalidad en este 2025".

Así, dentro de la atención residencial a personas mayores de alto requerimiento, se pasará de los 86 euros/plaza (2024) a 106,39 euros/plaza (2028), con un incremento inmediato en 2025 de 94,06 euros. Luego, en los hogares funcionales --un servicio para atender a personas con discapacidad-- se pasarán de 74 euros/plaza en 2024 a 124,32 euros en 2028. "Se hace un esfuerzo muy importante para adecuar y acercanos a ese precio, una demanda histórica de los operadores. No todo el incremento del convenio va al crecimiento de plazas, porque hay que pagar la calidad de los servicios".

NOVEDADES AL CONVENIO

El nuevo marco para atender a la Dependencia en Canarias, y en este caso a la de Tenerife, contará con novedades y mejoras, como la incorporación del sistema de teleasistencia avanzado, que permitirá una atención "más integral y proactiva", cuyos servicios pasarán a estar prestados por la propia comunidad autónoma, según ha especificado la consejera de Acción Social, Águeda Fumero.

Además, también se incorporará un protocolo de derivación que busca atender a las urgencias sociosanitarias en la isla, ya sea personas con el alta clínica que ocupen cama en un Hospital o bien otros casos que sean considerados "graves" para atender su situación dependiente. Aún se trabaja en el desarrollo de esta iniciativa para que pueda estar lista en un mes.

En este punto, el Cabildo se reservará el 20% de las plazas para atender estar urgencias sociosanitarias contempladas en el protocolo a desarrollar.