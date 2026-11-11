Tenerife destina casi 2 millones de euros a la segunda fase del colector general de La Esperanza-Llano del Moro

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo tinerfeño ha aprobado este miércoles la segunda fase del proyecto del colector general de La Esperanza-Llano del Moro, en el municipio de El Rosario, que se incluye en el Plan Insular de Cooperación a las obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2026 con casi 2 millones de euros de inversión.

Se trata de una actuación impulsada por la consejería de Cooperación Municipal de la institución insular, que daría continuidad a la primera fase ya ejecutada, y que permitirá modernizar las infraestructuras de saneamiento y drenaje, además de mejorar las condiciones de la vía pública, según ha informado el Cabildo en una nota.

La iniciativa cuenta con un presupuesto que asciende a 1.913.468,25 euros, financiados al 80% por el Cabildo y al 20% por el Ayuntamiento de El Rosario, y un plazo de ejecución de 15 meses.

La actuación se desarrolla a lo largo de 1,13 kilómetros de la calle El Sino (TF 272), entre los puntos kilométricos 5+690 y 6+820, en el cruce con el Camino Las Lagunetas. También incluye el callejón Francisca González Alonso 'La Panadera'.

Se ejecutará una red separativa para recoger las aguas residuales y las aguas pluviales de manera independiente. Las aguas residuales se conducirán al colector general de la carretera La Esperanza-Llano del Moro, mientras que las aguas de lluvia se canalizarán hacia los barrancos de El Sino y Salto del Pino, mediante conducciones y elementos de captación.

La intervención contempla, además, aceras de 1,5 metros de ancho en la margen derecha de la calle El Sino, en sentido descendente, donde el espacio disponible lo permita. En los puntos más estrechos de prevén bordillos rebajados y franjas peatonales señalizadas.

En cuanto al firme, se repondrá el pavimento en las zonas excavadas y se renovará la capa de rodadura en toda la anchura de la TF272 entre los kilómetros 6+070 y 6+820, así como en el carril izquierdo de bajada entre los kilómetros 5+690 y 6+070. Se incluye, asimismo, la reposición de servicios afectados, cerramientos y señalización vial.

OTROS ASUNTOS

El Consejo de Gobierno insular ha aprobado el Programa Insular de Cementerios y Tanatorios Municipales, una iniciativa que se incluye, además, en el documento de presupuestos para 2027, y que constituye una línea de cooperación específica destinada a los 31 ayuntamientos de Tenerife para mejorar, modernizar y adaptar las infraestructuras y servicios mortuorios locales.

El programa respondería a la necesidad de adecuar el servicio público municipal de cementerios --cuya competencia recae en los ayuntamientos-- a las exigencias establecidas por el Decreto 132/2014 de Sanidad Mortuoria, dimensionando adecuadamente las instalaciones, dependencias y medios municipales al crecimiento demográfico y las características específicas de cada término municipal.

Para garantizar una tramitación ordenada y atender las necesidades técnicas de los consistorios, el programa se divide en dos etapas: una primera fase que estará centrada, fundamentalmente, en financiar la redacción de los proyectos de ejecución de obras propuestos por los ayuntamientos, así como la contratación de estudios o diagnósticos previos de necesidades locales.

PROCESO DE SELECCIÓN

Esta primera fase cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 850.000 euros, susceptible de ser ampliada durante el ejercicio económico de 2027.

La segunda fase del programa estaría orientada a financiar la ejecución material de las obras y la dotación de los medios precisos, una vez finalizados y redactados los proyectos, y tras valorar las disponibilidades presupuestarias plurianuales y las aportaciones municipales correspondientes.

Los ayuntamientos de la isla dispondrán de un plazo de 15 días naturales, tras la publicación oficial del programa, para solicitar su adhesión formal al mismo.

En los procesos de selección y concesión de las ayudas se priorizará, de manera especial, a aquellos municipios que cuenten con una menor capacidad económica y de gestión, la urgencia justificada de las actuaciones, y aquellas intervenciones orientadas de forma directa al cumplimiento de la normativa técnica vigente en materia de cementerios, tanatorios, velatorios, depósitos de cadáveres e instalaciones complementarias.