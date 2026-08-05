Tenerife destina más de cinco millones al impulso del empleo en beneficio de desempleados y entidades sociales

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Efraín Medina - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha destinado más de cinco millones de euros a dos programas orientados a la mejora de la empleabilidad y la generación de nuevas oportunidades laborales en la isla.

En primer lugar, se trata del desarrollo de 'Tenerife Avanza con Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) 2026-2027', que opta a una subvención de más de 3,8 millones de euros del Servicio Canario de Empleo y contempla una inversión global superior a los cuatro millones de euros para la contratación de 109 personas desempleadas.

Los beneficiarios desarrollarán su labor durante un año en 23 proyectos estratégicos del Cabildo.

Por otro lado, también se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este miércoles una convocatoria de 1,5 millones de euros destinada a financiar proyectos de empleo impulsados por entidades sociales, dirigidos especialmente a mejorar la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

En una nota, la presidenta Rosa Dávila ha celebrado que con la aprobación de estas dos iniciativas se refuerce "el compromiso con las personas, movilizando más de cinco millones de euros para facilitar el acceso al mercado laboral, apoyar el talento y ofrecer nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan".

"Esta inversión demuestra que el Cabildo sigue situando el empleo entre sus principales prioridades. Apostamos por impulsar la contratación, respaldar la labor de las entidades sociales y generar oportunidades para que más personas puedan desarrollar un proyecto de vida en Tenerife", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha destacado que con estas dos iniciativas se de "un paso más" en la estrategia insular para generar oportunidades reales de empleo en Tenerife: "Apostamos por combinar la contratación directa de personas desempleadas con el respaldo a las entidades sociales que trabajan cada día sobre el terreno, multiplicando así el impacto de las políticas activas de empleo".

SOBRE LAS INICIATIVAS El proyecto NOE 2026-2027 prevé incorporar a 109 personas desempleadas, preferentemente de primer empleo, que participarán en actuaciones vinculadas al patrimonio histórico, el medio natural, la transformación digital, la movilidad, la innovación, la agricultura, la acción social, la igualdad, la juventud, la artesanía y otros ámbitos estratégicos de la Corporación insular. Además de la experiencia laboral, el programa contempla un sistema de tutorización y orientación profesional para reforzar las competencias de las personas participantes.

Por su parte, la convocatoria destinada a entidades sin ánimo de lucro financiará proyectos de información, orientación, formación y acompañamiento a la inserción laboral dirigidos a personas desempleadas residentes en Tenerife, priorizando colectivos vulnerables como desempleados de larga duración, personas con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y personas en riesgo de exclusión social.

Las ayudas podrán financiar proyectos con presupuestos de entre 50.000 y 250.000 euros y valorarán especialmente las iniciativas innovadoras, sostenibles y con capacidad para diversificar la economía insular.