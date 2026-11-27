Un simulacro de incendio y evacuación en el conjunto del Antiguo Convento y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife y el Cabildo han celebrado este viernes un simulacro de incendio y evacuación en el conjunto del Antiguo Convento y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna. El ejercicio, enmarcado en las jornadas de Protección del Patrimonio celebradas esta semana, persiguió poner a prueba los protocolos y planes de salvaguarda previstos para intervenir ante una emergencia que amenazara edificios históricos y las piezas culturales que albergan.

En una nota, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recalcado la importancia del simulacro, en el que participaron más de 120 personas de distintos cuerpos de emergencia y seguridad, para reforzar la coordinación y preparación ante posibles situaciones que pongan en riesgo el patrimonio histórico.

Dávila ha asegurado que se trata del primer ejercicio de estas características centrado exclusivamente en la protección de bienes patrimoniales y puso en valor el trabajo técnico previo de inventariado y catalogación.

"La formación y el trabajo conjunto de todos los equipos permiten mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia", ha afirmado, al tiempo que ha recordado los aprendizajes adquiridos tras el incendio del Palacio Salazar, ocurrido hace 20 años.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN A PRUEBA

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado que Tenerife "está haciendo un esfuerzo importantísimo" por reforzar todos sus equipos y facilitar la coordinación entre los diferentes intervinientes, apuntando "tener una isla más segura es una tarea de todos y todas".

El presidente del Consorcio, Iván Martín, ha puesto en valor el trabajo conjunto de las distintas administraciones y profesionales implicados en la conservación del patrimonio, así como la importancia de disponer de protocolos específicos de actuación. Martín ha considerado "fundamental" que una ciudad como La Laguna acoja un simulacro de estas características, que permita "poner a prueba los mecanismos de protección de su patrimonio histórico ante posibles incendios y otras situaciones de emergencia o catástrofe".

El oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Florencio López, ha explicado que el simulacro permite poner en práctica los planes de salvaguarda del Convento y la Iglesia de Santo Domingo, con actuaciones centradas en la evacuación y protección de los bienes patrimoniales.

López ha señalado que una de las principales dificultades es establecer prioridades y garantizar una manipulación adecuada de las piezas para evitar daños, destacando la importancia de contar con un inventario previo que permita identificar los bienes prioritarios, ya que "si no tenemos esa clasificación, posiblemente vamos a tener una pérdida importante".

El concejal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, ha puesto en valor la elección del municipio para acoger este ejercicio y la colaboración de los distintos equipos de emergencia. "Es fundamental estar preparados para actuar de una manera mucho más eficaz y eficiente ante cualquier emergencia", ha subrayado.

EXTINCIÓN Y TRIAJE DE OBRAS

La jornada inició a las 8:00 horas con varios talleres prácticos sobre protección de obras de cerámica, vidrio, metal, madera, papel, tejidos, pintura y escultura, impartido hasta las 10:30 horas por el Servicio de Bomberos de Salamanca y el Instituto del Patrimonio Cultural de España. En esta formación, organizada por la Academia Canaria de Seguridad, se formó a técnicos del CECOES 112 y del Ayuntamiento de La Laguna, además de a los bomberos.

A partir de las 11:00 horas, comenzó el simulacro con un movimiento sísmico ficticio que dañaba distintas estructuras del conjunto histórico activando un dispositivo que se estructuró en varios frentes operativos que incluyeron el apuntalamiento de elementos interiores y la valoración estructural del Convento por parte de la UME, el aseguramiento de la espadaña de la Iglesia a cargo de los bomberos, el control aéreo mediante la Unidad de Dron del Consorcio y la instalación de una zona de triaje en la plaza de Santo Domingo.

A continuación, se recreó un incendio en el interior de la iglesia que obligó a los efectivos desplegados en el lugar a realizar una intervención simultánea en dos frentes.

Por un lado, varias dotaciones se encargaron de la contención y extinción de las llamas para evitar mayores afecciones, así como un posible colapso de la edificación, mientras que otro equipo activó el Plan de Salvaguarda para evacuar las obras.

Los intervinientes extrajeron 20 bienes culturales de la iglesia y del convento, entre cuadros, libros, legajos, cruces e imágenes, hacia las carpas habilitadas para el triaje en la plaza, donde fueron inventariados, fotografiados y embalados. Asimismo, se protegió el retablo del templo, imposible de evacuar por sus dimensiones. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas a dos almacenes bajo la custodia de la Policía Local y la Guardia Civil.

La jornada concluyó pasada la una del mediodía con una reunión técnica de evaluación entre todos los cuerpos implicados.

MÁS DE 50 PROFESIONALES

En el simulacro intervinieron medio centenar de profesionales, entre efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Bomberos Voluntarios de La Laguna y bomberos procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria y Fuerteventura, además de la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil-SEPRONA, Policía Local y Protección Civil de La Laguna, el Servicio de Urgencias Canario, representantes del Obispado y técnicos de Patrimonio del Cabildo, del Ayuntamiento lagunero y de distintos museos.

Además, el ejercicio contó con la presencia del alumnado del Ciclo Superior de Formación Profesional en Protección Civil y Emergencias, que reforzó su formación en los protocolos de actuación de los distintos cuerpos.