Tenerife habilitará un bono para facilitar la atención psicológica a jóvenes de la isla a partir de 2027

Rueda de prensa de presentación de las cuentas del Cabildo de Tenerife para 2027 - TONY CUADRADO

La institución insular presenta las cuentas para 2027 SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife articulará un bono para facilitar la atención psicológica a jóvenes de la isla, una medida que contará con un respaldo inicial de 500.000 euros en los presupuestos de 2027 y que cuenta con la intención de crecer hasta los 1 millones de euros.

Así lo ha anunciado la presidenta Rosa Dávila este miércoles, acompañada del vicepresidente Lope Afonso, en rueda de prensa para presentar las previsiones presupuestarias para la próxima anualidad, unas cuentas "expansivas" que se elevarán a los 1412 millones y que prevén entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

"Colaboraremos de forma muy importante para intentar reducir la necesidad de los jóvenes de recibir atención psicológica, por lo que se pondrán a disposición estos bonos, de manera que se puedan tener varias sesiones de atención y se puedan reducir las listas de espera sanitaria y las demandas que tiene este área de prevención psicológica", ha argumentado la presidenta insular Rosa Dávila.

PRESUPUESTOS 2027

El presupuesto consolidado de la corporación insular asciende a 1.377 millones de euros, un 7,7% más que en 2026 y un 30,3% más que en 2023. A esta cantidad se suman 35 millones de euros de inversión extraordinaria para actuaciones estratégicas en carreteras, movilidad, instalaciones deportivas y equipamientos insulares, lo que eleva la capacidad de inversión hasta los 1.412 millones de euros.

La vivienda constituiría una de las principales apuestas de las cuentas de 2027. El Cabildo elevará hasta los 36 millones de euros la financiación de las políticas de vivienda, un 137,6% más que en 2026, e incorpora ocho nuevos convenios para la construcción de vivienda pública. Se destina casi un millón de euros para la rehabilitación de vivienda en la isla de Tenerife.

En materia de acción social, el presupuesto supera los 400 millones de euros, con un incremento del 9% respecto al ejercicio anterior. Destacan los 33 millones de euros adicionales destinados a la atención de colectivos más vulnerables, así como la creación de nuevos centros y nuevos recursos para personas en situación de dependencia.

Casi 42 millones de euros en inversiones, 14 millones de euros más que en 2026, de los cuales 3 millones de euros son para mejorar centros propios de dependencia e infancia. El anillo de política insular crecerá hasta los 4,5 millones de euros con 49 proyectos y 43 entidades para seguir trabajando de la mano con ellas y atender la realidad de las personas. La atención a la infancia supone un 11% en el presupuesto, con 46 millones al tiempo que se dan los primeros pasos para un nuevo modelo de hogares de acogida más pequeños y familiares.

La apuesta por las personas se extenderá también a la prevención y la atención temprana. Se destinarán 2,7 millones de euros a programas de prevención de la salud mental, las adicciones y la promoción de hábitos saludables. Entre las iniciativas destacan el proyecto FARO, con 1,2 millones de euros; los programas CONTROLA y REINTEGRA, con 520.000 euros; y PULSO, un nuevo proyecto que utiliza el fútbol como herramienta de prevención, con 500.000 euros.

Además, se reservarán más de 200.000 euros para prevenir la ideación suicida en el alumnado y la comunidad educativa y otros 500.000 euros para el bono de prevención psicológica, que permitirá ofrecer atención temprana a unos 1.135 jóvenes en situación de vulnerabilidad.

EMPLEO Y OPORTUNIDADES LABORALES

El presupuesto contempla 20 millones de euros para empleo y oportunidades laborales, con la contratación de más de 200 jóvenes recién graduados para facilitarles su primera experiencia profesional.

En educación y formación internacional se destinan 12 millones de euros, con especial atención al impulso del Bachillerato Dual. A ello se suman cinco millones para crear espacios de sombra en centros educativos, que llegarán a más de 70 colegios, y tres millones para alumnado con necesidades especiales.

La juventud contará con nuevos recursos para completar la Red Insular de Casas de Juventud, formada por 31 instalaciones, así como programas de actividades en municipios de menos de 16.000 habitantes y ayudas para iniciativas de empresas, asociaciones y jóvenes.

En igualdad y diversidad, el presupuesto aumenta un 17,6%, con 300.000 euros para subvencionar proyectos de igualdad y 190.000 euros para poner en marcha un recurso alojativo dirigido a personas LGBTIQA+ en situación de sinhogarismo.

También se destinan 3,2 millones de euros a la recuperación de oficios y tradiciones y a la potenciación del sector textil, un 33% más que en 2026.